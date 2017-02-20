Никакого компромисса по принципиальным вопросам нет и не может быть.

Не бойся расстроить собеседника.

Если тебе говорят, что рашка – говно и отсюда нужно валить, ответь ему, что это он – говно, и таких как он, самих нужно валить. Это будет правильно, даже если до этого вы дружили двадцать лет…

Если знакомый говорит, что в Донбассе воюет быдло и наемники, просто пошли знакомого нахуй. Но не бей сразу, возможно, человек просто заблуждается…

Если он начинает ныть, что с Крымом было все не так однозначно, не отмалчивайся. Просто скажи, что с Крымом все совершенно однозначно, Крым – наш. Если он не соглашается – пошли его нахуй.

Если кто-то покровительственно пытается похлопать тебя по плечу со словами; “Вы же разумный человек, а не религиозный фанатик.” – сломай ему пальцы и ответь, что ты не фанатик. Просто – православный неофит.

Если кто-то культурно намекает на неполноценность русских и русской культуры – сломай ему несколько ребер. Не разочаровывай человека, оправдай его ожидания. Русские же – звери. Они всегда так поступают.