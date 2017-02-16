{ 16 февраля 2017 }

Грустно, что недополучил того, что давалось сразу

Рубрики: [Фейсбук]  

Прожив сильно больше половины, оглянулся, рассмотреть живописность руин позади. Стыдно признаться, но мог бы и поболе накуролесить. Но, что получилось, то получилось
, бесплатно и в комплекте с книжкой тогдашнего букваря. Школьного образования недополучил. В частности, смутно помню такой предмет, как “Обществоведение”. Кто старенький, тот помнит – был такой предмет в школьной программе. Его преподавание совпало с моим юношеским становлением в спортзалах. Предметом этим бездумно пожертвовал в погоне за призрачным авторитетом на улицах родного города. А жаль. Дисциплина вводила в курс относительно процессов – “как государство богатеет, и чем живет, и почему не нужно золота ему, когда простой продукт имеет.” Упустил многое из этой логической цепочки, а после навёрстывал, набирая информацию из разных, порой противоречивых источников.
Сегодня этого предмета сильно не хватает нонешней молодёжи, да и пожилые немного позабыли – для удобства принялись думать, что хлеб и всякие вкусные сыры образуются в холодильниках прямиком из “Азбуки вкуса”, где и синтезируются из манны небесной.
Отсутсвие этого предмета в школьной программе путает сознание сегодняшнего согражданина, позволяет фантазировать на темы собственной супер-мега значимости в хозяйственной жизни страны и мира. Если государство прищемило какой-либо вид дейстельности, нагрузило налогом-побором, усложнило фискальную отчётность, то тут же делается вывод — грядёт армагедон, вот сейчас экономика страны рухнет, разобьётся о земь.
И вообще, без Обществоведения, под прессом либерального дискурса роль отдельно взятого гражданина гипертрофировалась, стала главной. А ведь это совсем не так. Выходите уже из центра вселенной, светлоликие, ну и примкнувшие к ним…

Карл Шуман


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