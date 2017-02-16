Грустно, что недополучил того, что давалось сразу

Писать о Маккартни дело неблагодарное. Скажешь о нём “гений мелодизма” – банальность, упрекнешь в излишней попсовости – битломаны живьём съедят. Небезопасно! …Волна не бывает сильнее океана, она его часть. Музыка подобна бесконечному океану. Когда штиль – мы с [Читать...]

Концерт Николая Носкова с программой «Я улыбаюсь» состоится в Crocus City Hall 9 ноября. Основу программы составили композиции с альбома музыканта «Оно того стоит». В этот вечер артист представит несколько свежих композиций и главные хиты прошлых лет. Название [Читать...]

ДОРОГО ЛИ СТОИТ РОСКОШЬ БЫТЬ НЕЗАВИСИМЫМ МУЗЫКАНТОМ – Дорого. Но это того стоит. Если вы действительно верите в то, что делаете, за это можно заплатить. О КОНЦЕРТАХ – Конечно, было бы здорово иметь возможность давать концерты только тогда, [Читать...]