Не могу понять, как Юрий Нагибин, недобрый, точно чувствующий и подмечающий все, чрезвычайно закрытый от людей по причине личной брезгливости, мог в своем приснопамятном беспросветном и удушающем ДНЕВНИКЕ писать о себе :”Глаза мои увлажнились от слез”?

Словно юный провинциальный телеграфист в форменной тужурке, мечтающий о судьбе литератора.