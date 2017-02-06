{ 6 февраля 2017 }

Юрий Нагибин

Рубрики: [Фейсбук]  

Не могу понять, как Юрий Нагибин, недобрый, точно чувствующий и подмечающий все, чрезвычайно закрытый от людей по причине личной брезгливости, мог в своем приснопамятном беспросветном и удушающем ДНЕВНИКЕ писать о себе :”Глаза мои увлажнились от слез”?
Словно юный провинциальный телеграфист в форменной тужурке, мечтающий о судьбе литератора.

Аркадий Кайданов


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