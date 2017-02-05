Есть у меня в России друг, ему 42 года, дочери 16, счастлив в браке, занимается любимым делом, веселый, позитивный. Друг постоянно говорил, что хотел сына, но не сложилось. И вот благодаря силе социальных сетей его находит дочь от первого брака, которой 21 год и заявляет, что он уже почти четыре года как дед и у него есть внук! Друг в шоке, от того что стал дедом в 38 лет, так как он очень молод духом и бодро выглядит. Но дочь и внук живут в Киеве – он к ним не может приехать так как гражданин РФ, а принять у себя негде т.к. семья. Друг конечно рад что вместо сына есть внук, но опасается, что внук может вырасти бандеровцем в нынешнем промайданном Киеве. Друг хочет забрать старшую дочь и внука к себе в Россию, но пока возможности и желания не совпадают. Такая вот жизненная история на тему украино-российских отношений.