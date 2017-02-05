С той самой минуты, когда Марк Анатольевич Захаров потребовал выноса тела Ленина из Мавзолея и порвал в эфире программы ВЗГЛЯД свой партбилет, для всех людей доброй воли стала невозможной даже мысль о том, что его дочь весьма посредственная актриса.