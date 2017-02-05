{ 5 февраля 2017 }

Захаровы

Рубрики: [Фейсбук]  

С той самой минуты, когда Марк Анатольевич Захаров потребовал выноса тела Ленина из Мавзолея и порвал в эфире программы ВЗГЛЯД свой партбилет, для всех людей доброй воли стала невозможной даже мысль о том, что его дочь весьма посредственная актриса.

Аркадий Кайданов


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