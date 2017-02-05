«Лев»: Новая форма филантропии

Харви и Боб Вайнштейны получили огромную славу в Голливуде за счёт их невероятной продюсерской хватки. Огромным влиянием, связями и отлаженной формулой кинопроизводства они каждый год с поразительным успехом продвигают свои фильмы не только в мировом прокате, но и среди всевозможных ассоциаций критиков, гильдий и, конечно же, академиков. Поэтому присутствие продуктов производства The Weinstein Company в номинациях главной кинопремии планеты уже стало своеобразной традицией, однако не спешите навешивать ярлыки «проплачено» на их новый проект, поскольку «Лев преследует немного другие цели, которые, как оказалось, не награды и даже не сборы в прокате.

Фильм, основанный на реальных и совсем свежих событиях, рассказывает о пятилетнем мальчике из трущоб (не миллионере) по имени Сару, который одной ночью потерялся, уснул в поезде и, будучи заперт в нём, уехал на тысячу километров от дома. Кое-как выбравшись на станции в Калькутте, совсем голодный и напуганный он сталкивается со всеми ужасами большого города – от нищеты и грязи до поистине страшных людей с мерзкими намерениями. Вторая часть фильма, которую можно назвать основной, разворачивается в наши дни, когда Сару (теперь уже в исполнении Дева Пателя) вырос, благополучно живёт с приёмной семьёй в Австралии и даже познакомился с приятной девушкой (Руни Мара). Однако из-за одной непредвиденной ассоциации с прошлым Сару начинают мучить воспоминания о доме, о матери, ждущей её на каменоломне, и о брате Гудду, которого он так и не дождался той роковой ночью на вокзале. Сару рассказывают о возможностях нового приложения Google Earth, но относясь поначалу к этой затеи скептически, он постепенно всё чаще и чаще проводит ночи за компьютером, накладывая на виртуальную карту друг за другом пробуждающиеся воспоминания из прошлого в надежде отыскать свой дом.

Из шести номинаций на Оскар выделить особенно хочется всего лишь две – операторскую работу и саундтрек. Оператор Грег Фрейзер, по сути, запечатлел лишь красоты Индии и Австралии, которые сами по себе на загляденье, но показать красиво самую страшную часть фильма (Калькутту) – это впечатляет. Порой операторские планы завораживают, правда, до тех пор, пока Фрейзер не берёт в руки, простите за тавтологию, ручную камеру – картинка начинает трястись так сильно, что слегка выкидывает из истории. Но, слава богу, таких моментов в фильме совсем мало, поэтому работа Фрейзера получилась действительно очень завораживающей с замечательной операторской находкой – всю первую часть истории (на мой взгляд, самую атмосферную, аутентичную и попросту лучшую) камера постоянно находится на уровне глаз пятилетнего парнишки, то есть фактически позволяя зрителям смотреть на происходящие под его углом. Музыка Дастина О’Халлорана и Фолькера Бертельмана (Hauschka) идеально накладывается на события фильма, подчёркивая сначала страх и потерянность главного героя, а затем и душевное страдание.

Номинированный за роль второго плана Патель проигрывает «молодому себе», юный актёр Санни Павар замечательно отыграл для своего возраста. Николь Кидман в роли приёмной матери Сару выдала типичный для своего статуса достойный перфоманс, построенный полностью на эмоциях. Адаптированный сценарий также не выглядит сильнейшим составляющим «Льва», поскольку ни тем же родителям, ни приёмному брату Сару, ни героини Руни Мары тщательного внимания уделено не было. Да и сама история крайне проста с очевидным уклоном в трогательность и сентиментальность. Однако для Гарта Дэвиса, для кого «Лев» стал полнометражным дебютом, режиссура достойна похвалы.

А вот в главной номинации, на мой взгляд, появление «Льва» связано как раз с упомянутыми целями данного фильма. Дело в том, что у него есть социальная функция. Нет, это не кино, которое лишь затрагивает какую-то значимую для общества проблему, «Лев» является своеобразной формой филантропии. У фильма есть своя миротворческая миссия, которую он выполняет с помощью художественных средств, информируя, нагляднее демонстрируя и рассказывая о чрезвычайно важной проблеме современной Индии – о похищении детей. И если вы думаете, исходя из трейлера или синопсиса, что это не совсем-таки скрытая реклама сервиса Google, то на деле «Лев» – это скорее реклама политики ООН и Всемирной Организации Здравоохранения. Поэтому внимание к картине Дэвиса приравнивается к вниманию в сторону актуальной проблемы, которую игнорировать – значит быть бесчеловечным. Филантропический жест Вайнштейнов, несмотря на то, что превращает «Льва» в социально значимое кино, также играет на руку и художественной составляющей фильма, огрехи которого плотно скрываются под отличительными заслугами композиторов и оператора.