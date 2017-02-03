Извольте, голубчики, употребить свежий обзор, начиненный душеполезными рекомендациями.

“БАРТОН И ТЕЙЛОР”, если вы знаете таких голливудских светил, – кино неплохое, без претензии, не очень глубокое, но светлое, и ХЭЛЕН БОНЕМ КАРТЕР его не портит, что диво.

Сериал “ПРАВИЛА СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ” бестолковый, как мои оппоненты, с неуместным, как биатлон с утра, когда одолевает похмелье, смехом за кадром.

Что удивительно, сериал с кладбищенским юмором выживает из сезона в сезон.

Вот британский сериал “БЛЭК БУКС” – это “эскалация эйфории”: такого восхитительного идиота, как протагонист, вы даже при желании не отыщете.

Но, повторяю, это юмор британский, иногда жесточайший, сильно отличающийся от в ваших глазах нормального, как “ПИПЕЦ-2″ отличается от фильмов Данелия, Камбербэтч от Козловского, а романс от хип-хопа.

“13 ЧАСОВ: ТАЙНЫЕ СОЛДАТЫ БЕНГАЗИ”: МАЙКЛ БЭЙ умеет снимать высочайшего уровня квасное патриотическое кино. В сериале “ОБМАН” все, понятное дело, тоже хотят быть неотразимыми, но актеры слабее даже нелепого Сергея Кургиняна.

Я был изрядно удивлен, когда закрыли детище гениального ААРОНА СОРКИНА “СТУДИЯ 60″; насадить бы закрывших на вертел: в сериале такие диалоги, что отливают перламутром, а по части тонкого юмора не уступят вершинным сериям “ТЕОРИИ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА”.

В “ЧЕЛОВЕКЕ В ВЫСОКОМ ЗАМКЕ” нет громких имен, сплошь младые да ранние пострелята, но сериал начинен затейливой задумкой.

Многие донимают меня расспросами, за что я люблю “АББАТСТВО ДАУНТОН”.

Как за что? За онтологический конфликт сложности и простоты, чистоты и простаты.

Фильм “УИТНЭЙЛ И Я” не смотрели?

Дремучая вы дремучесть; там такой колоритный персонаж: “от мяса и кваса исполнен огня!”.

И, конечно, вам надо смотреть “ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКРЕТАРЯ” ради ТЕА ЛЕОНИ; “она родилась для того, чтобы танцевать в белом платье”.

Восхитительная актриса. Пышно выражаясь, Бэй снимает свои фильмы так, что хочется сразу распевать гимн США.

Но он умеет это делать давно, а вот кто меня удивил, так это БИЛЛИ БОБ ТОРНТОН в сериале “ГОЛИАФ”.

Бывший муж психически-патологической ДЖОЛИ… как бы это сказать… сам патологический, но вот ведь что случается, когда человек совпадает с ролью.

“ПЛОТЬ И КОСТИ” подкупают драматизмом: это сериал об изнанке балетного мира.

“БЕЗМОЗГЛЫЕ” – нещадная карикатура на Белый дом (не нашенский, конечно).

САРА ДЖЕССИКА ПАРКЕР вернулась с “РАЗВОДОМ” – и надо же, никакого астматического дыхания я у нее не наблюдаю.

Сериал о сложном (смотри название), но снят легко, “сдержанно и определенно”.

После драмы оной можно посмеяться, посмотрев “БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА”; БЕН АФФЛЕК с суровой рожей в громоздкой ахинее.

Лучше пересмотреть “ЯРОСТЬ” с БРЭДОМ ПИТТАШВИЛИ, уцелевшим после бабы, нуждающейся в вечном, перманентном рехабе.

Питт там тоже суров, но неотразим.

Книга месяца – МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ, “ЖЕНЩИНЫ”.

Тут и объяснять ничего не надо: совершенное остроумие, совершенно беспримерная способность многослойной мыслью насаживать на вертел косность.

По части музыки.

Я спасался группой ТНЕ ТНЕ (альбом “INFЕCТЕD”): гром и молния – и не без красивых мелодий.

Старички “ДЮРАН-ДЮРАН” альбомом “БУМАЖНЫЕ БОГИ” разочаровали: очень пассивный альбом.

“МАDNЕSS” настолько легендарны, что костерить их неудобно, но… послушал и забыл.

То же относится и к КИТУ РИЧАРДСУ; ему даже больше, чем мне, 448, его можно и должно просто созерцать. Как кунштюк природы.

ЛЕОНА БРИДЖЕСА давно уж нет, но у него такая культура пения, какая, к черту, молодежь.

Хотя вот ВЕRN НОFТ неплох. Фрагментарно. Знает паренек, что такое “перламутровые раковины”.

Через месяц я накатаю новый обзор, исполненный огня, а теперь – “давайте негромко, давайте вполголоса, давайте простимся легко”.