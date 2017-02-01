На фоне военного обострения наблюдаю очередной парад людей, чьи головы безнадежно засраны телевизионной пропагандой, вплоть до буквального, слово в слово, повторения великих мыслей из телевизора.
Поразительно тут, конечно, то, с какой легкостью агитпроп вбивает в сознание кричаще противоречивые идеи.
С какой легкостью люди верят, что участие в далекой религиозной войне шиитов против суннитов, где задействованы десятки государств, где единоверцы противника – это, на секундочку, миллиард человек, и где рабочей технологией являются массовые камикадзе, – это нормально и хорошо, ведь телевизор же рассказал, что мы правы, нам можно, – а конфликт на Украине – это Гляйвиц, Третья Мировая война, Апокалипсис, и Трамп в вышиванке лично пойдет в атаку, если переступить невидимую черту.
Весь этот абсурд даже не нуждается в опровержениях, но – люди верят.
А самое главное – это умение пропаганды мгновенно переключать тумблер коллективной “силы” и “слабости”, способность заставлять клиента то переживать восторг по поводу бесконечной мощи, непобедимости и непревзойденной крутизны своего государства, лидера, армии (“можем повторить!”, “победа над мировым терроризмом!”), то, когда это нужно, – так же быстро выключать мощь и непобедимость и включать тревогу, красную лампочку: мировая война, Карибский кризис, опасно, мы не так сильны, нельзя-нельзя.
Сирия – зеленая лампочка.
Поселок возле Донецка – красная лампочка.
Снимаю шляпу, конечно.
Умеют же, сволочи, когда хотят.
Пропаганда
На фоне военного обострения наблюдаю очередной парад людей, чьи головы безнадежно засраны телевизионной пропагандой, вплоть до буквального, слово в слово, повторения великих мыслей из телевизора.
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