Помимо бандеровской пропаганды, которая неинтересна, поскольку вообще обращена в другую сторону, существует другая: либеральная русскоязычная пропаганда, которая призвана создать ощущение, что юг и восток Украины заодно с бандерой. Да, там есть русскоязычное либеральное меньшинство, мозги которого промыты украинским [Читать...]

Пропаганда – это когда кто-то нарочно наврал, но иногда вранье бывает особенно вредным и абсурдным. И сейчас это рассказы доверчивым людям в телевизоре (да и не только) про то, что Россия воюет в Сирии, чтобы «остановить терроризм на [Читать...]

«Киселевская пропаганда» – и, шире, весь агитпроп нашего ТВ, – вызывает у меня отвращение. Но вовсе не из-за того, что так пугает людей, пишущих об «атмосфере ненависти». Нет там никакой ненависти, бросьте. В нашем агитпропе раздражает прежде его [Читать...]