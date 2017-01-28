Адам Скотт принял предложение сыграть одну из главных ролей во второй части комедии Стива Пинка «Машина времени в джакузи». Актер станет одним из главных героев картины. Кларк Дьюк, Крэйг Робинсон и Роб Кордри уже дали согласие вернуться к [Читать...]

Студия MGM в настоящее время ведет переговоры с актерами Крейгом Робинсоном, Робом Кордри и Кларком Дьюком о съемках в продолжении хитовой комедии «Машина времени в джакузи». Как сообщается, сиквелом будет заниматься Стив Пинк, снявший первую серию. Однако возвращение в проект [Читать...]

Легендарный панк-рокер Игги Поп сделал 20-секундную «открытку», в которой пожелал всем счастливого Рождества. По мнению издания, «открытка» вышла довольно странной и загадочной. В ней загорелый музыкант стоит в джакузи в шапке Санты, кроме этого, Игги Поп играет с [Читать...]