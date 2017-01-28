{ 28 января 2017 }

Джакузи

Рубрики: [Фейсбук]  

Одна из черт новорусского домашнего быта 90-х – барные стойки в квартирах. Видел их бесчисленное количество.
Был у меня сосед – нефтянник из Альметьевска. Вот у него богатая барная стойка была – с инкрустацией и латунными могендовидами (не знаю почему).
Он тут же предложил мне выпить водки за знакомство. Сначала мы выпивали стоя у его новой барной стойки. Пили из чайных чашек – рюмок у него не было. Потом нам сразу как-то стало тяжело и мы переместились за обеденный стол. Дальше уже бухали, сидя на обычных стульях, как лохи.
И это было правильно. Потому что, к концу вечера мы бы с барных стульев обязательно упали и даже могли что-нибудь себе сломать.
Еще Гайдар с Чубайсом научили русских людей мыться в джакузи. Джакузи была у каждого уважаемого члена общества. Без нее евроремонт евроремонтом не считался. Все члены семьи первое время мылись с пупырками каждый божий день, но через месяц им это надоедало. Да и насосы быстро ломались.
Джакузи обязательно должна была быть двухместная, а в идеале – с похабной подсветкой.
У меня джакузи никогда не было, потому что я был оригинал.

Сергей Ключенков


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