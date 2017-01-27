Видеоблоггеры

Я тут решил пойти в народ.

В смысле – изучить творчество видеоблоггеров.

Посмотрел на Ивангая, Катю Клэп, Марьяну Ро и еще каких-то звезд Youtube-пубертата, у которых – да, в это сложно поверить, – миллионы поклонников.

Смотрел я на них, конечно, не с точки зрения взрослого скучного дядьки, которому пионеры спать не дают, а – как бы вспоминая себя в условном возрасте десяти-двенадцати лет.

И пытался понять: как бы я тогдашний – отнесся к нынешним видеоблоггерам?

Я бы заснул от скуки.

Когда мне было десять-двенадцать, мне было интересно смотреть на Рембо и Терминатора, на Звездные Войны и Алису Селезневу, на Джона Леннона в “До и после полуночи” и академика Сахарова на съезде народных депутатов.

Но на другого, примерно такого же подростка, как и я сам, который прыгает на диване, кривляется, ест лимоны, рассказывает, как он стеснялся пойти в телевизор или какие у него игры в телефоне, – мне было бы смотреть очень скучно.

Зачем?

Массовая культура интересна ровно в той степени, в какой она захватывает тебя сказкой про что-то нездешнее, немыслимое, бесконечно превосходящее и расширяющее твой скромный мир.

А что нездешнего в видеоблоггерах?

Ну, они побойчее и посмазливее, чем их аудитория.

Вот и все.

Почему миллионам детей – или, шире, миллионам людей, – теперь интереснее смотреть на свое отражение, чем на Сталлоне с Арнольдом, Элвиса с “Битлз” или космонавтов с пиратами?

Я этого никогда не пойму.