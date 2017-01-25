Украина это страна возможностей и поэтому уезжать из неё не стоит. Где еще гопница, которую дважды выгоняли из второсортного университета, может через пару лет после отчисления стать первым номером в предвыборном списке партии, проходящей в парламент? Где еще сельский эксгибиционист, не шибко обученный грамоте, может стать народным депутатом? Фокус в том, что майдан стал окном возможностей для публики с либерально-проевропейскими взглядами, а для противоположного лагеря социальных лифтов не было. Но когда майданный режим будут выносить вперед ногами, то откроется окно возможностей и для пророссийско-консервативно-юговосточной публики. Главное, не прозевать тот момент. Так что я против эмиграции.