{ 25 января 2017 }

Страна возможностей

Рубрики: [Фейсбук]  

Украина это страна возможностей и поэтому уезжать из неё не стоит. Где еще гопница, которую дважды выгоняли из второсортного университета, может через пару лет после отчисления стать первым номером в предвыборном списке партии, проходящей в парламент? Где еще сельский эксгибиционист, не шибко обученный грамоте, может стать народным депутатом? Фокус в том, что майдан стал окном возможностей для публики с либерально-проевропейскими взглядами, а для противоположного лагеря социальных лифтов не было. Но когда майданный режим будут выносить вперед ногами, то откроется окно возможностей и для пророссийско-консервативно-юговосточной публики. Главное, не прозевать тот момент. Так что я против эмиграции.

Всеволод Непогодин

Окончил Одесский институт финансов (2008). Живет в Одессе, работает публицистом, колумнистом и арт-критиком. Серьезно заниматься литературой начал в 22 года. Лонглистер премии «Национальный бестселлер» 2013 года (с повестью «Generation G»). В 2013 году вошел в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «крупная проза» с романом «Французский бульвар».

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