Забавно, процедура инаугурации президента в США полна ихних скреп по горлышко, но само наличие этих скреп наших светлоликих никак раздражает. Понятно – этим можно…

Сама мистерия впечатлила. Да, Америка столбовое государство нынешнего мира, уже не гигемон (во многом благодаря нашему дяде Вове), но могущества у них хоть отбавляй. Чем и займёмся на досуге… но сейчас не об этом.

Собственно, о том, что происходило на платформе у Капитолия и чем это действо разительно отличается от аналогичного в Георгиевском зале. Наше чеснее. И там и там в центральных кадрах выжимки элит. Абы кого нет ни на платформе у Капитолия, ни в кремлёвских палатах. Но на платформе виварий – демонстрируя достижения американской стоматологии и похлопывая друг дружку по всем частям тела американцы прячут за этим лицемерием лютую ненависть к своему новому глпвшпану. Наивно было бы полагать, что в Георгиевском зале все 100 % собраных насквозь лояльны Путину. Конечно же нет. Но представить на инаугурации Гусинского или Ходорковского – истинных соперников ВВП в политической борьбе, невозможно. И мне это представляется отшагом от лицемерия модной американской политжизни. такой хоккей нем не нужен…