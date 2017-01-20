А вот попробуйте написать в статусе, что дважды два – восемь, что солнце восходит на севере, а Мать Тереза – валютная проститутка и офицер КГБ, и вы соберете несчетно лайков, а количество ваших подписчиков скакнет в геометрической прогрессии.
Люди ждали именно этой информации!
Они думали об этом долгими зимними ночами!
Они это чувствовали сердцем!
Теперь вы можете возглавить всю эту движуху!
Просто грех не возлавить.
О, Фейсбук!
О, Фейсбук!
А вот попробуйте написать в статусе, что дважды два – восемь, что солнце восходит на севере, а Мать Тереза – валютная проститутка и офицер КГБ, и вы соберете несчетно лайков, а количество ваших подписчиков скакнет в геометрической прогрессии.
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