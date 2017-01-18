Когда Павленский поджег дверь и сообщил, что хулиганить он решил, потому что мы живем в мире гнета, террора и страха перед ФСБ, – от этого несло такой ложью, таким театральным лицемерием и фальшивыми, аккуратно поставленными в правильном порядке [Читать...]

Хорошо, что с театром Райкина все так получилось – Артисту дали денег и извинились. Плохо, что с Павленским ситуация обратная. Он тоже художник и вполне вписывается в искусство, как его понимают наши остальные художники, представители советских династий или [Читать...]

Были вопросы, по которым среди московско-питерских антисоветских интеллигентов долгие годы царил полный консенсус. Советская власть рухнула, а консенсус сохранялся. Никто не жаловал народовольцев, террористов, бомбистов, всякого Желябова и Перовскую; в них видели прото-большевиков; к тому же их безумная [Читать...]