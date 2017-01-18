{ 18 января 2017 }

Павленский

Рубрики: [Фейсбук]  

Я в растерянности и смущении!
Человек, которого сам Артемий Кивович Троицкий не раз называл одним из крупнейших художников современности, который ради вашей и нашей свободы приколачивал гвоздями к Красной площади последние собственные яйца, обвиняется в попытке изнасилования актрисы!
И ладно бы он изнасиловал актрису доронинского МХАТа или Малого театра – я ж не тупой, сразу бы понял, что это не что иное, как протест против косности в искусстве и, естественно, против кровавого режима, лелеющего и пестующего эту косность!
Но поднять свой благородный нефритовый стержень на актрису прогрессивного театра ДОК – за что?! Чем она провинилась перед крупнейшим художником современности?!
Артемий Кивович Троицкий, умоляю, срочно объясните человечеству высокий смысл этой акции художника Петра Павленского!
И тогда лично я первый встану в одиночный пикет с плакатом “Руки прочь от Павленского!”.
А актрисе театра ДОК, написавшей на Павленского заявление, презрительно скажу: ” Темная ты баба! Деревня ты путиноидная!”

Аркадий Кайданов


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