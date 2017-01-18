Давид Самойлов

Второй том “Поденных записей” нежно мною любимого и глубоко почитаемого Давида Самойлова.

Масса полузабытых знакомых имен и ситуаций.

Многое из некогда важного сегодня представляется никчемушным совершенно.

Нехватка воздуха в душной атмосфере застоя, кувшинные рыла ненавистных руководителей Союза писателей СССР и тут же короткая сухая запись: “Получил ключи от новой квартиры”.

Квартира получена от Союза писателей.

Усмехаюсь, потому что и я получил свою квартиру от того самого гадкого Союза.

И я мог, в случае острой финансовой недостаточности, всегда заключить договор с “Современником” или “Совписом” на перевод книги кого-то из представителей литератур народов СССР.

Эх…

С Давидом Самойловичем – что мне льстило безумно,- нередко попадали с подборками в один и тот же номер того или иного журнала.

Пожалуй, он едва ли не самый крупный русский поэт второй половины ХХ века.

Иногда, не часто, он присылал мне короткие ободряющие письма с обратным адресом : ” Пярну. Тооминга, 4″

ххх

Памяти Давида Самойлова

А тех, кому я доверял,

уже почти и нет на свете.

Я писем их не сохранял,

и даже не на все ответил.

Я опасался заводить

архива дремлющую скуку,

чтобы судьбу не торопить,

не провоцировать разлуку.

И вот теперь – не позвонить,

не написать, ища спасенья.

Не ведаю, как пережить

полуистлевший день осенний.