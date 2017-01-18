{ 18 января 2017 }

Русские

Рубрики: [Фейсбук]  

Русские почему такой добрый народ? Потому что, никогда не оставляли неотмщенных обид.

Татар в Казани и Астрахани всех перебили, а сразу стали хорошо к татарам относиться. Не стали держать на них зла за монголо-матарское иго. Решили, так сказать, вопрос…

В 1812 году сгноили 600-тысячную армию Наполеона, а потом очаровывали парижанок, угощали их шампанским и признавались в своей любви к la Belle France.

Сталин тоже – доброе сердце. Говорит, мы не воюем с народом Германии. Конечно, не воюем. Потому что, уже не с кем было воевать. Пять миллионов немецких солдат убили. Пять – искалечили. Еще четыре – взяли в плен и заставили работать десять лет за еду.

И всегда так. Если и были какие проблемы с соседями, то русские старались не оставлять их нерешенными. Просто чтобы, груз взаимных претензий не мешал двигаться вперед.

А малые соседние народы, их все время все обижают и угнетают. Поэтому, они злые и завистливые, и не любят нас.

Мы к ним к блядям, понимаешь, со всей душей, со всем своим большим сердцем. А они вон, как нам отвечают. Черной неблагодарностью…

Сергей Ключенков


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