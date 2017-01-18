Артуро Сандовал в России

Легендарный джазовый музыкант Артуро Сандовал даст единственный концерт в Москве 27 февраля в театре Эстрады

Протеже легенды джаза Диззи Гиллеспи Артуро Сандовал родился на Кубе в Артемисе, маленьком городе в окрестностях Гаваны 6 ноября 1949 года. Интересно, что за два года до рождения Артуро его наставник Гиллеспи стал первым музыкантом, который привнёс в американский джаз латиноамериканские мотивы. Сандовал начал обучаться игре на классической трубе в 12 лет, но он быстро поддался очарованию мира джазовой музыки. С тех пор он превратился в одного из самых признанных во всем мире музыкантов, играющих на джазовой трубе и флюгельгорне, равно как и всемирно известным классическим музыкантом, пианистом и композитором. Он один из самых динамичных концертных исполнителей нашего времени, выступал на церемонии вручения наград Оскар, Грэмми и Billboard.

«Исполнение Сандовала ошеломляет». The New York Times

Артуро Сандовал удостоен 10 премий Гремми, был номинирован 19 раз, также является шестикратным о бладателем премии Billboard и лауреатом премии Эмми. Последняя награда была получена за его композиторскую работу для фильма «Forloveor Country», основанного на событиях из жизни самого Сандовала, и экранизированного HBO с участием Энди Гарсия, сыгравшего Артура. Его два последних альбома «Dear Diz «Every day Ithinkofyou» и Tango«ComoYoTeSiento», которые также удостоены премии Гремми, выпушены по всему миру. В новейшем диске Артура Сандовала EternamenteManzanero, исполняется музыка легендарного мексиканского романтического певца, композитора и автора песен Армандо Мансанеро. В эту работу вложено много сил и души. Альбом, над которым также работал известный композитор Хорхе Каландрелли, это современная свежая и живая интерпретация прекрасной в стиле болеро музыки сеньора Мансанеро.

Недавно вышел релиз новой книги-хроники Артуро Сандовала «The man who changed my life» о его отношениях с Диззи Гиллеспи. Также в 2013 году Артур был награжден Президентской Медалью Свободы.

«Он один из лучших». Диззи Гиллеспи

Сандовал основал группу «Irakere», которая завоевала премию Грэмми. Их темпераментное сочетание джаза, классики, рока и традиционных кубинских мотивов стало сенсацией во всем музыкальном мире. В 1981 году Артуро покидает группу, чтобы создать свою собственную, которая получила восторженные отзывы критиков и любовь слушателей по всему миру, что и продолжает делать до сих пор.

Сандовал известен также как исполнитель классический музыки, регулярно выступающий с ведущими симфоническими оркестрами со всего мира. Артуро сочинил свой концерт «Concert of or Trumpet& Orchestra», который можно услышать в альбоме «ArturoSandoval: TheClassicalAlbum». Сандовал выступал с главными оркестрами как в своей стране, так и за рубежом и записал Концерт для труб Джона Уильяма с Лондонским Симфоническим оркестром. Его мастерство классического исполнителя заработало ему уважение самых прославленных дирижёров, композиторов и симфонических оркестров во всем мире.

«… представьте импульс молодого Гиллеспи, рёв Фэтс Наварро и мелодичное и лёгкое звучание Клиффорда Брауна, и тогда Вы сможете понять, что (Сандовал) может». London Observer

Разносторонний талант Артуро Сандовала можно услышать в записях со многими музыкантами такими, как Диззи Гиллеспи, Вуди Герман, Вуди Шоу, Мишель Легран, Джош Гробан, Тони Беннет, Билл Конти, Стэн Гетц, Джонни Мэтис, Фрэнк Синатра, Пол Анка, Род Стюарт и Алиша Киз и многими другими. Он выступал с Джоном Уильямсом и его Бостонским эстрадным оркестром, участвовал в шоу Супер Кубок (Superbowl) с Тони Беннеттом и Патти ЛаБелль.

Сандовал создал музыку ко многим фильмам, таким как «1001 к 1» в главной роли с актером Боу Бриджесом, «Миддлтон» с Энди Гарсиа и Верой Фармига, исполнил музыку Дэйва Грузина к кинофильму «Гавана» и «Паутина лжи», в музыкальном сопровождении к фильму «Короли мамбо» записал номинированное на Грэмми произведение «Mambo Cfliente», участвовал в записи саундтреков к фильмам «Семья Перес», «61», «Господин Ошибка», к документальному фильму «Оскар», «Семья Фуэнтес» и многим другим. Кроме всего Артур Сандовал получил заказ от Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди на создание музыки к балетам «Pepito’sStory», «Soul Possessed», а также к балету «O man O Men» и «The Chocolate Hot Nutcracker”, поставленные Дебби Аллен. И как уже упоминалось выше, Сандовал был награжден премией Эмми за его композиторскую работу по созданию музыки к фильму, основанному на его жизни «For love or Country», в котором главную роль исполнил Энди Гарсия.

Артуро Сандовал выходит за рамки простых усилий. Его борьба, пока он жил на Кубе и после бегства, придавала ему больше энергии и упорства, заставляя не только осуществить его детские мечты, но и добиться большего.

Наделённый способностями виртуоза, Артуро мечтает делиться своим даром с теми, кто также сильно любит музыку, как и он. Часто говорят о виртуозном техническом исполнении Артуро Сандовала или о его умении извлекать высокие ноты, но те, кто видел его игру на фортепиано, лирические импровизации баллады, или имел возможность наслаждаться разнообразием его музыки, начиная от джазовых сочинений и джаза с латиноамериканскими мотивами до классической музыки, знают, что Артуро Сандовал- это выдающийся музыкант, один из самых ярких, многогранных и признанных исполнителей нашего времени.

Нелли БЕГАНОВА.