Художники и интеллектуалы в массе своей – конченая мразь и человеческое отребье. Хорошо, если родня и соседи имеют дело просто с шизофреником или тихим социопатом. Это, считай, подарок судьбы. Художник расширяет границы возможного, он все время испытывает Бога и спорит с ним на равных, обычно проводя этот философский эксперимент на ком-нибудь живом.

Берроуз убил жену, Верлен жил с Рембо, а потом решил пристрелить его; на Маяковского писала Лиля Брик, Троцкий жил с бородатой женщиной, Чарли Чаплин по голливудскому обычаю трахал только несовершеннолетних нимфеток. Лев Толстой проиграл в карты дом в Петербурге, а Достоевский – единственное пальто в Женеве, Некрасов кидал на бабки друзей-писателей, а Ахматова по молодости не пропускала ни одной петроградской оргии. Гомосексуализм и свальный грех советской творческой интеллигенции скучно даже обсуждать. Алкоголики, предатели, лжецы, патентованная сволочь…

А вас шокирует “ординарный БДСМ” втроем.