Когда Павленский поджег дверь и сообщил, что хулиганить он решил, потому что мы живем в мире гнета, террора и страха перед ФСБ, – от этого несло такой ложью, таким театральным лицемерием и фальшивыми, аккуратно поставленными в правильном порядке на продажу словами, что нужно было быть либералом, чтобы этого не замечать.

Всем остальным и тогда было понятно, “что все, что рассказывает вернувшийся в полночь администратор, все – ложь! Ложь от первого до последнего слова”.

И вот – сюрприз.

“То есть шесть человек били лежащего на снегу ногами, в том числе и жена Павленского. Когда я затем в переписке спросил Петра: “А что вам, слабо один на один? Обязательно вшестером надо бить?”, он мне написал:

“Да, я не Д`Артаньян, я наказывал”.

И такое тут началось удивление.

Ну надо же, обои отклеились.

Героический борец с ФСБ – вовсе не борец, а что-то совсем другое.

“Тут еще моя личная история – рухнул герой в моих глазах.

Я был одним из самых горячих сторонников и поклонников Павленского, и теперь я понимаю, что его акции и то, что он делал, как художник, это одно. А лично — это омерзительно. Это уголовка. То есть он нормальный уголовный тип — с лексикой, с понятиями уголовными. И пока это в моей голове не умещается”, – подчеркнул Угаров.

И Ларина, конечно же, милая Ларина:

“Какой пошлый финал. Опять нас развели как лохов. Это я про Павленского и его жену”.

Как я люблю эти прекрасные моменты, когда стройная картина мира дает преступную трещину.

То Дэвид Ремник – солидный господин – визжит в “Нью-Йоркере”, что фашизм победил.

То журналисты “Дождя”, рыдая, рассказывают о том, как они целовали украинский сапог, а взаимности почему-то не получили.

То “современный художник” оказался не отцом, а сукою.

В общем,

“Я уверен, что товарища Сталина неправильно информировали о том, что здесь происходит, вы нарушаете советские законы, я буду жаловаться товарищу Сталину!”

А я думаю: а вдруг и все остальное – ну, знаете, “светлые лица Майдана”, “в Одессе сами себя сожгли”, “на Донбассе сами себя обстреляли”, “Путин напал на свободную страну”, “Боинг сбили ополченцы”, “святой Сенцов”, – вдруг это все тоже “омерзительная уголовка”, и ничего больше?

Вдруг опять будет пошлый финал?