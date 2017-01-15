На телеканале ДОЖДЬ есть программа ПАНОПТИКУМ.
В основе – парный конферанс Белковского и Невзорова.
Эдакие « братья Пономаренко» для тех, кто слышал про поэтессу Полозкову и прозаика Водолазкина.
Давно предавший всех, кого только можно, Белковский решил, что он для украшения проекта обязан неустанно шутить и каламбурить, совершенно не жалея телезрителей.
Каламбурит он так.
Обещает разрешить Невзорову курить в Исаакиевском соборе
Тот лениво интересуется :
- Курить ладан?..
Но Белковскому-то нашему ничего в рот не клади!
Он моментально шуткует:
- Курить Бен Ладена!..
И от восторга самим собой что-то с удовольствием сглатывает.
Невзоров же всю передачу невозмутим и надменен в новоприобретенном образе стареющего брутального педераста, увлеченного естественными науками и со сладострастным отвращением вспоминающего о своем прошлом церковного певчего.
Смотреть на «братьев Пономаренко» тяжко и было бы решительно невозможно, когда бы не застенчиво модерирующая их извержения очаровательная дочь литературного критика Андрея Немзера.
« А эту зиму звали Анной,
Она была прекрасней всех»
Анну мне жалко.
Жалко потому, что она не может позволить себе прямо в кадре сказать обоим самолюбовникам : «А идите вы в жопу, уроды!».
Но я ведь чувствую, как ей этого хочется!
Бедная девочка!
Паноптикум
На телеканале ДОЖДЬ есть программа ПАНОПТИКУМ.
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