На телеканале ДОЖДЬ есть программа ПАНОПТИКУМ.

В основе – парный конферанс Белковского и Невзорова.

Эдакие « братья Пономаренко» для тех, кто слышал про поэтессу Полозкову и прозаика Водолазкина.

Давно предавший всех, кого только можно, Белковский решил, что он для украшения проекта обязан неустанно шутить и каламбурить, совершенно не жалея телезрителей.

Каламбурит он так.

Обещает разрешить Невзорову курить в Исаакиевском соборе

Тот лениво интересуется :

- Курить ладан?..

Но Белковскому-то нашему ничего в рот не клади!

Он моментально шуткует:

- Курить Бен Ладена!..

И от восторга самим собой что-то с удовольствием сглатывает.

Невзоров же всю передачу невозмутим и надменен в новоприобретенном образе стареющего брутального педераста, увлеченного естественными науками и со сладострастным отвращением вспоминающего о своем прошлом церковного певчего.

Смотреть на «братьев Пономаренко» тяжко и было бы решительно невозможно, когда бы не застенчиво модерирующая их извержения очаровательная дочь литературного критика Андрея Немзера.

« А эту зиму звали Анной,

Она была прекрасней всех»

Анну мне жалко.

Жалко потому, что она не может позволить себе прямо в кадре сказать обоим самолюбовникам : «А идите вы в жопу, уроды!».

Но я ведь чувствую, как ей этого хочется!

Бедная девочка!