{ 15 января 2017 }

Новый альбом Эда Ширана выйдет в марте

Рубрики: [Музыка]  

Эд Ширан обнародовал дату релиза и трек-лист своего третьего студийного альбом «Devide». Пластинка выйдет 3 марта 2017 года и, кроме уже опубликованных песен «Castle On The Hill» и «Shape Of You», в него войдут еще десять треков: «Eraser», «Dive», «Perfect», «Galway Girl», «Happier», »Hearts Don’t Break Around Here», «New Man», «What Do I Know?», «How Would You Feel (Paean)» и «Supermarket Flowers». Ширан сообщил, что делюксовая версия будет включать еще четыре песни «Barcelona», «Bibia Be Ye Ye», «Nancy Mulligan» и «Save Myself».

- Мой новый альбом занимает особое место в моем сердце, и я действительно считаю, что это лучшая моя работа на сегодняшний день, – заявил Эд в эфире одной из радиостанций.

Пока не известно, насколько хорош и успешен будет весь альбом, но синглы, премьера которых состоялась 6 января, уже побили рекорд скачиваний: за сутки на Spotify их прослушали и скачали в сумме более 13 миллионов раз. «Shape Of You» – 6.868.642, а «Castle On The Hill» – 6.168.395 Предыдущий рекорд – 4.759.698 скачиваний – принадлежал композиции «Drag Me Down» группы One Direction, вышедшей в 2015 году.

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