{ 15 января 2017 }

«Американскую историю ужасов» продлили ещё на два сезона

Рубрики: [Кино]  

Спустя всего пару месяцев после новости о том, что «Американская история ужасов» продлена на седьмой сезон, стало известно, что сериал ждут также восьмой и девятый сезоны. Глава телеканала FX Джон Лэндграф отметил, что телешоу любимо публикой, и каждая новая глава — это настоящее «культурное событие».

Пока не ясно, о чём будут восьмой и девятый сезоны. Тема седьмого уже определена, однако эта информация, как сообщает Deadline, является секретной.

Телешоу выходит с 2011 года и на данный момент насчитывает шесть полных сезонов. Сериал выиграл 15 наград «Эмми» и является самым рейтинговым проектом в истории FX.

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