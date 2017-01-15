«Американскую историю ужасов» продлили ещё на два сезона

Спустя всего пару месяцев после новости о том, что «Американская история ужасов» продлена на седьмой сезон, стало известно, что сериал ждут также восьмой и девятый сезоны. Глава телеканала FX Джон Лэндграф отметил, что телешоу любимо публикой, и каждая новая глава — это настоящее «культурное событие».

Пока не ясно, о чём будут восьмой и девятый сезоны. Тема седьмого уже определена, однако эта информация, как сообщает Deadline, является секретной.

Телешоу выходит с 2011 года и на данный момент насчитывает шесть полных сезонов. Сериал выиграл 15 наград «Эмми» и является самым рейтинговым проектом в истории FX.