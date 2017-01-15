{ 15 января 2017 }

Сценарист «Бэтмена» работает над новым фильмом про Зелёного Фонаря

Рубрики: [Кино]  

Warner Bros и DC готовят новую экранизацию комиксов про Зелёного Фонаря. Как сообщает Deadline, к работе привлечены сценаристы Дэвид С. Гойер («Тёмный рыцарь», «Бэтмен: Начало») и Джастин Б. Родс («Наёмные убийцы», «Кандидат»). Гойер также выступает в качестве продюсера картины.

Авторы описывают новый проект как «”Смертельное оружие” в космосе». Фильм расскажет о двух персонажах — Хэле Джордане и Джоне Стюарте. Последний присоединяется к Корпусу Зелёных Фонарей после работы снайпером — сюжет будет отталкиваться от его отношений с Джорданом и всей командой.

Крайне маловероятно, что студия будет сотрудничать с Райаном Рейнольдсом, сыгравшим главную роль в экранизации 2011 года, однако работа над проектом быстро продвигается, и в ближайших планах — поиск подходящего режиссёра.

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