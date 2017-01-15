Вчера был очень интересный разговор о торрент трекерах. Безусловно эти ресурсы нельзя называть пиратскими. Больше половины контента который там хранится – TVrip, VHSrip и записи фильмов которые невозможно приобрести официально в цифровых магазинах или на реальных носителях. Будь то советские прокатные версии зарубежных фильмов или спектакли ЛенТВ. Многие фильмы, передачи и тв эфиры никогда не издавались на DVD и недоступны в iTunes. Куча советского рока даже на магнитофонных кассетах не выходила, а какие-то вещи были изданы микроскопическим тиражом и никогда больше не переиздавались. Я уж не говорю о старинных компьютерных играх и сканах журналов прошлого века.

Торренты в этом плане являются народными бесплатными библиотеками в сети, а не пиратами. Но закрывают их обычно из-за жалоб очередных «Елок» и Донцовых, которые по большому счету там и не нужны. Возможно их появление там это своего рода провокация для того, чтобы лишить массы людей доступа к мировой культуре. В этом плане – подобное псевдо кино и псевдо книги не только засоряют оффлайн, но и пытаются уничтожить интересный онлайн. Отсюда вывод, что торрент трекерам необходимо жесткое администрирование. Не только закрытие раздач по жалобе о нарушении авторских прав, которые являются хорошим тоном для каждого достойного трекера, но и цензура на размещение торрентов так называемой «массовой культуры» в ее наиболее похабном виде.