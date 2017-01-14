Магия мелодии

Если Леди Гага, теперь пытающаяся заделаться актрисой (посмотрите, как она воплотила инфернальность в «Американской истории ужасов»), по-прежнему признается лучшей исполнительницей в мире, значит, в мире с поп-музыкой дело швах.

Сэм Смит спел для Джеймса Бонда фальцетный гимн экзистенциальной тоски и сгинул, канадский дебютант Шон Мендес, к которому за бугром у девчонок необычайное расположение, как написали в Америке по поводу новой роли Николаса Кейджа (извините, дядя Миша Задорнов, но они умеют блестяще писать!), «слегка похож на фанерный столб», а объявленная лучшей новой артисткой шведка Сара Ларссон – «немного чересчур биатлонистка» (из другой рецензии, про Николь Кидман; что бы это ни значило), но все это, в сущности, детали для мира, где певицей считается Лана Дэль Рэй.

Верно замечено: главная тенденция в поп-музыке состоит в отсутствии тенденций.

И вот вам такая маргиналия: Майкл Джексон по-прежнему недосягаем. На глобальной сцене мира с разной степенью художественности более-менее увлеченно резвятся либо бесполые мымры, либо продукты «плавильного котла», худшие из которых, впрочем, лучше вашего NОIZЕ МС.

У нас марку тоже держат. Единицы, но держат.

Группа «ТНЕRR МАIТZ», например.

Но ведь и Антон Беляев живет в мире тотального стриминга (ненавижу варваризмы!) и плейлистов, которые могут составить и фанерные столбы, и биатлонисты во главе с Губерниевым, из-за чего демаркационные линии между стилями и жанрами пропали, кажется, навсегда.

Никто не спел эпик про судьбу, даже Адель старалась, но вотще, зато запела Бузова, а это – … вообще, вся ее судьба – сплошная байка, ей есть даже не про что петь, а – увы – кому.

Елка спела божественную песнь «Грею счастье», Варум выпустила сверхкачественный альбом «Женщина шла», и хотя бы в нем нет виршей главного пиита страны Гуцериева; ее благоверный спел пронзительную песнь про Папу, до мурашек. Давая отчет обстоятельный в очерке сжатом, надо вспомнить, как Валера Меладзе танцевал под группу «IОWА», как сгинули – как не было – все триумфаторы «Голоса», как удивил всех Коля Басков своим шоу, а потом, в «Песне Года», всем напомнили песню «Ноктюрн» Арно Бабаджаняна, и сразу стало понятно, что стриминг и плейлисты, и ваши мейнстрим с андерграундом – все фигня, есть только магия мелодии, которой больше нет.