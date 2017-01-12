Бабло побеждает добро

Спасо-Преображенский собор в Чухломе – изуродован, не передан церкви, принадлежит какой-то конторе.

Троицкий собор Староторжского монастыря в Галиче – разгромлен и заброшен.

Благовещенский и Спасо-Преображенский соборы в Галиче – изуродованы, не действуют.

Казанский собор в Нерехте – изуродован, там находится хлебозавод.

Успенская церковь в Судиславле – разгромлена, почти руины.

Крестовоздвиженская церковь в Солигаличе – изуродована, не действует.

Воскресенский собор и Богоявленская церковь Воскресенского монастыря в Солигаличе – выдающийся памятник – не действует, в очень плохом состоянии и не восстанавливается.

Входо-Иерусалимский и Успенский соборы в Юрьевце – действуют только формально, в очень плохом состоянии и не восстанавливаются.

Троицкий собор в Юрьеве-Польском – изуродован, не действует.

Благовещенский собор в Гороховце – заперт, не действует.

Вознесенская и Покровская церкви в Белеве – изуродованы.

Воскресенский собор Воскресенского монастыря в Торжке – изуродован, не действует.

Спасо-Преображенский собор и Входо-Иерусалимская церковь в Торжке – заперты и не действуют.

Троице-Небин монастырь в Торопце – литейно-механический завод.

Богоявленская церковь в Торопце – не действует, музей.

Троицкая церковь в Торопце – школьники изучают устройство автомобилей.

Успенская церковь в Торопце – руины.

Борисоглебский собор в Старице – не действует, никому не нужен.

Воскресенская, Спасская, Никольская церкви в Старице – не действуют, в плохом состоянии.

Пятницкая церковь в Старице – закрыта, никому не нужна.

Дмитровский монастырь в Кашине – руины.

Сретенский монастырь в Кашине – руины.

Церковь Рождества Богородицы в Кашине – приватизирована, продана под 3-D кинотеатр.

Казанская церковь в Весьегонске – руины.

Богоявленская церковь в Калязине – музей.

Воскресенский и Троицкий соборы в Осташкове – не действуют, в плохом состоянии.

Деревяницкий монастырь в Новгороде – не действует, в аварийном состоянии.

Свято-Духов монастырь в Новгороде – не действует, архив.

Это – только городские храмы и монастыри. Деревенские я даже не обсуждаю.

Это – только некоторые из недействующих, занятых любыми светскими конторами или просто брошенных и руинированных городских храмов. Малая часть. Те, что я видел своими глазами.

Это – через тридцать лет от начала полной свободы вероисповедания у нас.

Это – в условиях, когда архиереи всех этих епархий живут, мягко говоря, хорошо, а чиновники – еще намного лучше.

Но передавать церкви нужно, конечно, Исаакиевский собор, много лет уже как действующий, – и, главное, с его огромным туристическим потоком.

И желательно Спас на Крови, чтобы еще больше туристов зашло, еще больше денег.

Зачем деньгам мимо идти?

А если кто-то думает, что полученное с туристов в Санкт-Петербурге бабло поможет восстановить перечисленное выше, – это мысль хорошая, но немного наивная.

Восстанавливают храмы в России отдельные неравнодушные люди, и – с огромным трудом. Это – совсем не те люди, что сидят на потоках.

Бабло побеждает зло, да.

И добро заодно.