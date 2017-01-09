Люди из 90-х они сделаны из рельсовой стали. Люди-дороги, люди-заточки. Они нигде не пропадут.

Когда режим наконец начнёт кровавые репрессии, мы отправимся в ГУЛАГ с лёгким сердцем. Займём там места бригадиров, нарядчиков и хлеборезов, а молодёжь отправится на общие работы.

Пока жалкий 30-летний хипстер дует в худенькие ладошки и сажает аккумулятор на своём Mini, рано поседевший чувак из 90-х лишь слегка морщится от такой досады, как 35-градусный мороз.

Мой 45-летний сосед положил на движок своего кайена масляный радиатор, укрыл капот одеялами и ушёл в дом обедать.

Через два часа окоченевший порш радостно заурчал с полоборота.