«Закон ночи»: Мы все попадём в ад

Своим новым режиссёрским проектом Бен Аффлек взял на прицел гангстерскую Америку 20-30-х годов. В центре истории ветеран Первой мировой Джо Коглин, воплощенный на экране самим Аффлеком, который, как мы слышим в самом начале фильма, разочаровался в армии и войнах, не хочет больше подчиняться ничьим приказам, а хочет жить по своим правилам. Постепенно он, сам того не желая, погружается в противный ему мир, в котором царит мафия, контрабанда рома льётся рекой, перестрелки и наркотики украшают плохо освещённые переулки, а шикарные дамы в пышных платьях в первую очередь опасны, а только затем красивы. Завязка, как и тема всего фильма, далеко не нова, однако актёрский состав и заслуги Аффлека как постановщика просто обязывают дать «Закону ночи» шанс. Получилось ли у него в очередной раз приковать зрителя на два часа к экрану увлекательным сюжетом и в данном случае неожиданным взглядом на эпоху джаза, или же перед нами ни к чему не обязывающая дань уважения гангстерскому жанру, пышная по форме и аскетичная по содержанию?

Это уже вторая совместная работа Бена и прославленного писателя Денниса Лихэйна после замечательного во всех смыслах дебюта режиссёра «Прощай, детка, прощай». На этот раз Лихэйн не ограничился лишь авторством романа, на котором основан фильм, а стал исполнительным продюсером «Закона ночи» вместе с Леонардо ДиКаприо и остальными, менее известными лицами продюсерского цеха. То ли это особенность произведения Лихэйна, то ли последствия адаптации книги самим Аффлеком для экрана, но «Закон ночи» очень и очень долго раскачивается. Да что там говорить, если самая эмоционально напряжённая и драматически значимая сцена фильма происходит буквально за пару минут до финального занавеса этой двухчасовой криминальной драмы. До этого же нам показывают типичные будни из жизни начинающего Аль Капоне – перетолковать с боссом одной мафии и попытаться прикончить босса другой, припугнуть конкурентов и задобрить потенциальных партнёров, а также Джо Коглин ведёт нескончаемую внутреннюю борьбу, смысл которой можно передать словами самого актёра: «Он нарушает закон и устанавливает свои правила, но не считает при этом себя гангстером».

Разобраться в себе ему помогают как близкие люди, так и новые лица, с которыми его знакомит судьба после переезда из холодного Бостона в тёплую Тампу. Отец Джо – Томас Коглин, местный заместитель суперинтенданта бостонской полиции, сыгранный великолепным Брендоном Глисоном. Он не самый честный коп, его моральный компас не всегда показывает на север, однако Томас не потерял способность отличать хорошее от плохого, в отличие, как ему кажется, от собственного сына. Жаль только, присутствие Глисона слишком ограничено. Джо влюблён в подружку ирландского мафиози Эмму Гоулд (Сиенна Миллер), но их отношения больше характеризуются словом «безумие», а не «любовь». Эмма становится для протагониста своеобразной femme fatale (ещё бы, вы вообще видели Сиенну Миллер?). Кроме этой актрисы персонаж Бена Аффлека встречает дам в исполнении Зои Салданы и Эль Фаннинг. Первая сыграла роль кубинки Грасиэлы, светской, начитанной дамы и очень умной, когда дело доходит до семейного бизнеса, а вторая воплотила на экране Лорэтту, милую, но очень наивную дочь шерифа Иборы, района Тампы, известного своими сигарами и подпольными клубами. Шериф, к слову, оставляет самое приятное впечатление от калейдоскопа знакомых лиц, так небрежно использованных в этом фильме, возможно, в первую очередь благодаря актёрской игре Криса Купера. Отдельного упоминания достоин бизнес-партнёр Джо – Дион Бартоло (Крис Миссина), один из самых «живых» членов актёрского состава, заставивший не раз улыбнуться при просмотре.

Но, несмотря на вышесказанное, «Закон ночи» совсем не смешной фильм. Причиной постоянных смешков при просмотре становятся неуместные диалоги. При том, что Бен Аффлек намерено выдерживает свой фильм в серьёзном тоне, иногда чередуя чёрно-белую палитру Бостона с яркими цветами Тампы, неожиданные разговоры о сношении с животными или рассуждения о том, нужно ли добивать своего заклятого врага, или лучше подождать пока он умрёт от заражения крови – идут немного вразрез с заданным тоном картины. Ведь «Закон ночи» и не должен быть смешным. Проблема в том, что наблюдая за вальяжным развитием сюжета, на ум, так или иначе, начинают приходить мысли из разряда «а как можно было бы улучшить эту сцену?». Может, добавить юмора, или композитору Гарри Грегсону-Уильямсу нужно было написать музыку более запоминающуюся? Подобных мыслей – о музыке, юморе, операторской работе или других технических замечаниях – попросту не было при просмотре предыдущих фильмов Аффлека. Они настолько сильно увлекали с первых же минут, с каждой сценой усложняя сценарий, в правильных пропорциях разбавленный новыми персонажами и важными сюжетными деталями. А новый режиссёрский проект Бена получился сухим, как и закон, во времена которого развиваются события фильма.

Как ни печально признавать, но основным недостатком картины является сам Бен Аффлек. Мало того, что он режиссёр, продюсер, автор сценария и исполнитель главной роли, так ещё и всё повествование вращается вокруг его персонажа, принижая ценность самой истории. Вспоминая всё тот же великолепный дебют, в «Прощай, детка, прощай» (а затем и частично в «Городе воров») Бен сумел отразить жизнь целой социальной прослойки – далеко не богатых американцев, вынужденных идти против закона, дабы хоть как-то выжить. Мы видели отчаянных людей с набором социальных отклонений и девиантным поведением – яркой, хоть и не самой приятной, картиной делинквентного американского общества. В «Законе ночи» кроме противостояния двух мафиозных кланов, мы совсем не имеем представления о жизни Бостона вне Аффлека. Нам не особо рассказывают, как он приходит к власти, какая общественная обстановка сейчас в городе. Когда герой приезжает в Тампу, будучи никому незнакомым и совсем не доверительным лицом в преступных кругах, после пары разговоров с влиятельными людьми, голос из-за кадра повествует: «Так мы стали королями». Вместо того чтобы уделить больше внимания жизни подпольной Америки 20-30-х годов, Аффлек, кажется, лишь заинтересован в любовных афёрах Джо Коглина. Собственная централизация не пошла фильму на пользу, вспоминая «Операцию “Арго”», где Аффлек безупречно вписывался в сюжет, не перетягивая на себя одеяло, но при этом сыграв ключевую роль в истории, в «Законе ночи» даже некоторых второстепенных персонажей выводят из сюжета обрывками фраз или газетными заголовками, как бы боясь в это время упустить Бена из кадра. Получилась такая передозировка «бенаффлеком». Будучи постоянно в кадре, даже осматривая снятый материал, он сам того не замечая, выпустил из объектива историю, сняв нечто похожее на расширенный эпизод «Подпольной империи» с не самой оригинальной и захватывающей сюжетной аркой. Ведь «Закон ночи» сам по себе был идеей сложной, на воплощение которой нужно было затратить много сил и времени, а если вспоминать тогдашний график Аффлека (постпродакшен «Бэтмена против Супермена», не самая простая роль у Гэвина О’Коннора в «Расплате»), велика вероятность, что режиссёр-постановщик попросту был не на 100% погружён в новый проект, вынужден был накладывать рабочие графики друг на друга и снял свой фильм на скорую руку. Но опять же: актёрский график – это последнее, о чём упоминают в рассуждениях о фильме, да и то не с целью укорить или сделать насмешку над режиссёром, а скорее, чтобы попытаться найти оправдание, почему у столь талантливого и необычного постановщика как Бен Аффлек получился такой обычный гангстерский фильм.

«Закон ночи» получился красивым фильмом с замечательными работами декораторов и оператора, но до безобразия простым. Сценарий лишён каких-либо откровений, почти все обитатели второго плана капитулируют перед титульным героем. Однако к актёрской работе Бена особых претензий нет, хотя до уровня финчерской «Исчезнувшей» всё же он не дотягивает. В техническом плане хочется особенно выделить работу со звуком, впечатляет и заставляет вздрагивать каждый раз, как кто-нибудь спустит курок или на скорости врежется в чью-нибудь ещё машину. Однако для автора «Города воров», «Арго» и «Прощай, детка, прощай» критерии оценки каждого последующего проекта становятся всё выше и выше. «Закон ночи» же предельно ярко и лаконично описывается метафорой с машиной в сцене ограбления банка из данного фильма: Бен, естественно, сидит за рулём в ожидании своих подельников, но когда приходит время стартовать и мчаться на всех скоростях вперёд, машина резко даёт задний ход, оставляя досадную вмятину не только на автомобиле сзади, но и на безупречной до этого момента режиссёрской карьере самого Аффлека.