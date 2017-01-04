«Красная черепаха»: Бессловесная ода жизненному циклу

На прошедшем Каннском кинофестивале в секции «Особый взгляд» была представлена любопытнейшая анимационная картина, получившая в свой адрес настолько продолжительные аплодисменты, что скорее всего, такие и не снились другим представителям данного жанра. «Красная черепаха» давно поселилась в умах продюсеров, которые в 2008 году отправились прямиком к гуру японской анимации, легендарному Хаяо Миядзаки, за советом и с надеждой в сердце, что он в конечном итоге и подхватит производство мультфильма. Однако, выслушав внимательно, он направил продюсеров прямиком к оскароносному голландскому аниматору, автору прославленной короткометражной работы «Отец и дочь» – Майклу Дадок де Уиту. Тот, в свою очередь, обрадовался предложению и, заручившись поддержкой японской студии анимации Ghibli и самого Исао Такахаты, автора «Могилы светлячков» и «Сказания о принцессе Кагуя», приступил к написанию сценария.

«Красная черепаха» очаровывает с первых же кадров. Яркая и разнообразная, выполненная от руки анимация является главным каналом коммуникации со зрителями, ибо диалогов или каких-либо других признаков речи здесь нет. Но как оказалось, для столь трогательной оды цикличности жизни, слова только бы навредили. Де Уит предпочитает живописные кадры вместо слов, он общается с нами на языке метафор и символов, бережно вкраплённых в даже самую, казалось бы, незначительную сцену, вроде спуска на воду или прогулки по берегу. А берег этот принадлежит небольшому необитаемому островку, затерянному в океане и случайно найденного главным героем – молодым человеком, которого подхватило течение. Но он не намерен поддаваться ему и строит плот, чтобы поскорее этот остров покинуть, вот только у него никак это не получается – стоит ему отплыть от берега, как его плот тут же опрокидывает огромных размеров черепаха красного цвета. Чем больше герой старается, тем отчётливее картина приобретает аллегорический характер, усиливающийся вместе с дальнейшими магическими событиями.

Деликатно прорисованная анимация и волшебная музыка создают медитативную атмосферу безмятежности, которая часто противопоставляется трудным испытаниям главного героя и нарастающим ощущением тревоги. После одного магического сюжетного поворота, окончательно уводящего повествование в мир аллюзий и образности, у нашего героя появляется спутница – его ключик к следующему циклу жизни. Причем подтекст мультфильма не ограничивается лишь человеческими жизнями, наоборот больше внимания уделено как раз «перерождению» и «возобновлению» природы. «Красная черепаха» за какие-то 80 минут успевает не просто наглядно обозначить место человека и его амбиций в мире, но и продемонстрировать истинное величие матушки-природы, показывая через поступки и последствия её могущество, сострадание и беззащитность.

Де Уит использует анимацию одновременно как шифровальную машину глубоких смыслов, так и средство, помогающее ему как можно яснее и отчётливее донести мысль до зрителя. Чётко прорисованные линии смешиваются с палитрой цветов: темновато-серые камни противопоставляются бледно-голубому морю, ярко-зелёный бамбуковый лес соседствует с чёрно-белыми ночными действиями. Самодельный плот и могучая черепаха – из этой же череды антитез, являющихся всё теми же аллегориями на противостояние человека и природы. Но что самое любопытное, исследованию поддаётся также и человеческая природа, его натура. В начале фильма поднимаются тема одиночества, остров морально пленяет человека (на это указывают не менее сюрреалистические сны главного героя, в которых он летает), однако затем на первый план выходит тема семьи, наглядная демонстрация способности человека восстанавливать прежние физические и душевные состояния – самому главному нашему родству с природой.

«Красная черепаха» получилась неописуемым по красоте творением, в котором даже ныряние под воду показано с грацией и плавностью балетного представления. У де Уита получилось деликатное размышление на тему мимолётности жизни и о том, что порой нужно довериться течению, а не пытаться идти против него и прикладывать неимоверные усилия к тому, что не имеет никакого значения. Жизнь нужно ценить, ловить каждое её мгновение, и этот аллегорический анимационный шедевр наглядное тому доказательство.