В новогоднем телевизоре самая мерзкая мерзость – была совсем не Пугачева с придворной пидорасней.

Лютейший ад – это Лариса Долина, которая вот уже тридцать лет изображает из себя джазовую певицу, за что ее стоило бы продать черным сутенерам в Атланту.

А рядом с ней еще одно чудовищное порождение советской эстрады – Игорь Бутман.

Это хуже, чем Панин с собакой…