{ 2 января 2017 }

Мерзость

Рубрики: [Фейсбук]  

В новогоднем телевизоре самая мерзкая мерзость – была совсем не Пугачева с придворной пидорасней.
Лютейший ад – это Лариса Долина, которая вот уже тридцать лет изображает из себя джазовую певицу, за что ее стоило бы продать черным сутенерам в Атланту.
А рядом с ней еще одно чудовищное порождение советской эстрады – Игорь Бутман.
Это хуже, чем Панин с собакой…

Сергей Ключенков


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