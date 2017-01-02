В новогоднем телевизоре самая мерзкая мерзость – была совсем не Пугачева с придворной пидорасней.
Лютейший ад – это Лариса Долина, которая вот уже тридцать лет изображает из себя джазовую певицу, за что ее стоило бы продать черным сутенерам в Атланту.
А рядом с ней еще одно чудовищное порождение советской эстрады – Игорь Бутман.
Это хуже, чем Панин с собакой…
Мерзость
В новогоднем телевизоре самая мерзкая мерзость – была совсем не Пугачева с придворной пидорасней.
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