Советский Новый год был куда более европейским праздником, нежели те языческие сатурналии, в которые мы впали сегодня.
31 – укороченный рабочий день. Скромный стол. Оливье, следка под шубой, винегрет, ну и остальное…
Минимальные затраты времени и денег.
Живое общение с родными и друзьями, гитара, танцы. Телевизор – чисто символически. Все настоящее.
1 января. Легкое похмелье, вчерашний оливье, которые еще вкуснее, водка; к вечеру все разъезжаются по домам.
2 января. Визиты к родителям, тещам, свекровям, последние 250 грамм, потому что, завтра – на работу.
3 января. Первый рабочий день. Новый год закончен. Осталось только легкое и радостное воспоминание. Как от бокала шампанского, как от рюмки водки в морозный день.
И для сравнения. Две недели маеты, бесконечного пьянства и душного безделья.
Советский Новый Год
Советский Новый год был куда более европейским праздником, нежели те языческие сатурналии, в которые мы впали сегодня.
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