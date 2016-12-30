Советский Новый Год

За эти полтора года ничего нового я не узнал об украинцах. О них все сказали Булгаков, Паустовский и Шульгин почти сто лет назад. С либералами тоже понятно. Расскажи им, что где-то убивают русских – и всегда услышишь бурные [Читать...]

Басистка шугейз-группы My Bloody Valentine Дебби Гудж сообщила, что их новый альбом «почти готов». Напомним, что в ноябре фронтмен группы Кевин Шилдс заявил NME, что их новый альбом – первый за последние 20 лет – будет выпущен до [Читать...]

Новый сезон популярного телесериала «Шерлок» стартует на BBC в самом начале 2014 года. Первый эпизод под названием «Пустой катафалк» выйдет 1 января. По всей видимости, такая дата может стать для создателей сериала традицией, ведь первая серия второго сезона [Читать...]