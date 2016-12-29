Трудолюбие, возведенное в ранг жизненной доктрины

…А я никогда не боялся, славословя тех, кто мне симпатичен, впасть в грех экзальтации; вот что меня отличает от вас.

Кругом столько ненависти, желчи и злобы, что хоть я один буду источать, как выражались встарь, «добрость».

Тем паче у Андрея Малахова столько поклонников-адептов-апологетов, что он будет в своем праве, если процитирует Есенина:

«Они бы вилами пришли вас заколоть

За каждый крик ваш, брошенный в меня».

Правда – невероятная для нонешнего тиви – в том, что он, несколько раз за это время совершив поворот на 180 градусов, ведет 15 лет генеральную свою программу, вам известную как «Пусть говорят».

Получается, он вдохновенный летописец эпохи, где по определению должны выживать халифы на час, а он оказался не пьянью с «Кинотавра», а Полом Томасом Андерсоном (тьфу на вас, если вы не в курсе, кто это такой), колоссом, на ваших глазах сооружающим такую карьеру, что «и от людей не стыдно».

Вроде бы нам обоим уже в силу отданных тиви лет впору цитировать и другое: “…и хотя стагнируют суставы, и мозги ворочаться устали…” – ан, вчера, отмечая Новый Год с «Пусть говорят» и, за походом, юбиляцию АМ как ведущего, мы были в такой форме, что куда там Ларри Кингу даже на паях с Тимберлейком.

В этом году, к слову, по опросу Левада-центра, не Урганта с Нагиевым и даже не меня (разберусь), а его с Галкиным народ назвал самыми качественными ведущими.

Его инструментарий никогда не ограничивался моими гвоздем и молотком, у нас разный контекст, от меня до недавних пор требовали только ловкачества, из-за чего я и стал «классиком экстремальной деконструкции».

Малахов – другой, ему не приходилось притворяться в таких промышленных количествах.

Он умеет стоять на своем, но он умеет и внимать, и подзуживать, и настропалять, и успокаивать – и все это он умеет делать в течении минуты, если понадобится.

Там, где у меня ярость, у него сарказм.

15 лет рейтинговой стабильности (я, сказать честно, думал, что больше) – и вы не заставите меня в мире победившей Бузовой считать это чем-то плохим.

В мире пластиковых звезд АМ занимает особенное место, как какой-нибудь Роберт-Дауни-младший.

Он никогда не сыграет в клошара-лаццаронни, как играю я, визуальность не дозволит, никогда не будет умничать, как Терренс Малик, и никогда не станет «домашним», как Тимур Кизяков.

И его всегда будет вывозить трудолюбие, возведенное в ранг жизненной доктрины.

Он создает впечатление человека, «открытого интерпретациям», но, уверяю вас, это обыкновенная аберрация зрения.

Сегодня должны показать первую часть «Нового года с «Пусть говорят», в 19:50, там будут Талызина, Королева с Тарзаном, Зверев, Кузьмин, Газманов, буду я и парень, который приехал из города Апатиты и навсегда облучился телевизионной энергией.