«Ла-Ла Ленд»: Мечтателям посвящается

Поговаривают, что фразой с максимально положительным эмоциональным эффектом, вызывающим неконтролируемый всплеск чувств и ежесекундно заполняющим человека радостью, является «я тебя люблю». У Дэмьена Шазелла есть другие три слова – «Ла-Ла Ленд», просмотр которого, я вам гарантирую, способен стать одним из самых ярких событий в вашей жизни.

У режиссёра Дэмьена Шазелла есть две одержимости – музыка и Лос-Анджелес. Первой он уже спел любовную песнь в своём предыдущем проекте (великолепный Whiplash), а теперь, казалось бы, настала очередь Города Ангелов, но это не совсем верно. «Ла-Ла Ленд» стал нечто большим, чем просто ода Лос-Анджелесу, через фильм Шазелл признаётся в любви и городу, и музыке, мюзиклу как жанру, кинематографу как искусству, а самое главное – самозабвенным мечтателям, о двух из которых кино и повествует. Себастьян (Райан Гослинг) – талантливый джазовый пианист с романтической натурой, который постоянно сталкивается в разных местах и при различных обстоятельствах с одной и той же девушкой. Мия (Эмма Стоун) – начинающая актриса, крутящаяся в калейдоскопе безрезультатных прослушиваний и унылой работы в кофейне, единственным разнообразием в её потоке жизни становятся забавные совпадения, проделки судьбы, необъяснимым образом сталкивающие её и Себастьяна. Они оба грезят об успехе, ими движут амбиции, и Шазелл на примере этого личного, потаённого мира человеческих взаимоотношений и сокровенных мечтаний обоих героев, показывает ту хрупкую грань, за которой настоящее искусство балансирует с жизнью, не редко тонущей в потоке постоянной фальши и цинизма.

В названии фильма подразумевается не только образное прозвище Лос-Анджелеса, а ещё и метафоричная страна, которая живёт мечтами и в которой живут мечтатели. Символично, что сам фильм родился из давней безумной мечты Шазелла – перенести магию старых романтических мюзиклов на реалии современности, а заодно и подарить становящемуся всё жёстче и мрачнее кинематографу светлое и доброе напоминание о силе и великолепии золотой эры кино, которую «Ла-Ла Ленд» с трепетом цитирует. Наибольшее же влияние на режиссёра оказал французский классик Жак Деми, к кинематографу которого Дэмьен испытывает самыё тёплые чувства на свете. Мюзиклы Деми, в частности «Шербурские зонтики» (откуда американский режиссёр позаимствовал композиционную структуру для своего фильма), отличались от представителей того же жанра в первую очередь не свойственной ему эмоционально-цветовой гаммой: кислотное буйство красок плотно накладывалось на точно такой же всплеск искренних чувств героев на экране, что зачастую приводило к одурманивающему эффекту. В шестидесятые такая техника мюзиклов завораживала, однако Шазелл много лет продумывал (с 2006-го), каким образом можно освежить её с поправкой на современность – он переработал вместе со своим постоянным композитором Джастином Гурвичем структуру музыки, подключил яркие цвета к перепадам настроения в кадре, а также идеализировал Лос-Анджелес. Он, к слову, здесь не просто город, а полноправный лирический герой, находящийся в постоянном движении холст, сотканный из мимолётных встреч, водоворота событий, нескончаемого потока машин и точно такого же потока человеческих стремлений.

Гурвич писал музыку и к первому мюзиклу Шазелла – его дебюту «Гай и Мэдлин на скамейке в парке», являющемся по совместительству квалификационной выпускной работой режиссёра в Гарварде, где они с Джастином учились вместе, познакомились и очень тесно сдружились. Шазелл и Гурвич мыслят на одном языке, они вдохновлялись одними и теми же произведениями – всё это помогло создать неописуемый по красоте саундтрек фильма, являющийся не просто лучшей оригинальной музыкой в этом году, но и претендующий на широкое признание вне контекста музыкального сопровождения. Мелодии, написанные специально для партий Гослинга и Стоун очаровывают, а главная тема Мии и Себастьяна настолько великолепна и проницательна, что мёртвой хваткой вцепляется в сердце и единственное, о чём ты мечтаешь – чтобы эта мелодия стала основной музыкальной темой всей твоей жизни.

Но кроме безупречной режиссуры Шазелла, музыкальной изобретательности Гурвича (здесь также нужно отметить Бенджа Пасека и Джастина Пола, ответственных за филигранно дополняющие историю оригинальные тексты песен), не меньшего признания заслуживает и третий мастер, скрывающийся по ту сторону камеры – оператор Линус Сандгрен. В отличие от композитора, Сандгрен впервые поработал с Шазеллом, до этого в основном побывав глазами Дэвида О. Расселла и Гаса Ван Сента. Если говорить заголовками, то «Линус Сандгрен – это Эммануэль Любецки этого года». Работа им проделана колоссальная: во-первых, абсолютно все музыкально-танцевальные номера сняты одним дублем, во-вторых, камера является полноправным участником танца, плавно следуя за актёрами и задавая ритм происходящему. Мало того, что визуальные решения «Ла-Ла Ленда» вдохновлены классическими мюзиклами с их широкоэкранным изображением и роскошными, почти осязаемыми цветами, так ещё и каждый танцевальный номер, благодаря Сандгрену, любящему поигрывать фильтрами, подхватывает тебя из зрительного зала и напрочь стирает все границы реальности и кинематографа. Подобно героям Гослинга и Стоун, бросающим вызов гравитации в сцене с планетарием, «Ла-Ла Ленд» бросает вызов обычному ощущению от просмотра в кинотеатре, вовлекая в происходящее куда эффективнее любых трехмерных технологий, заставляя забыть, где прошлое, а где настоящее, где реальность, а где вымысел.

Достойными партнёрами по фильму яркому и сияющему Лос-Анджелесу, сошедшему, казалось бы, прямиком с картин французского фовиста Рауля Дюфи, стали не менее ослепительные Эмма Стоун и Райан Гослинг. Перед очарованием этой пары устоять невозможно: безупречная актёрская игра и завораживающее пение, затрудняющее с решением – кто же поёт всё-таки лучше, Гослинг или Стоун (ответ – Джон Ледженд, но ему по профессии положено, он даже за свой талант уже получил Оскар, а вот ребятам пока придётся довольствоваться очередными номинациями на самую престижную кинопремию). У Гослинга в этом фильме есть что-то от Джина Келли из другой классики мюзиклов «Поющие под дождём» – особая элегантность с нотками эксцентричности. Несмотря на то, что Райан далёк от экспрессивности и неизмеримого обаяния Келли (а были ли вообще такие актёры за всю историю кино, способные сравниться с Джином по этому параметру?), у Гослинга удивительный дар смешить людей. Он, пожалуй, один из немногих некомедийных актёров, который своим вполне естественным поведением может довести окружающих до неконтролируемого хохота («Славные парни» тому подтверждение). Как и Майлз Теллер для «Одержимости», Гослинг проводил много времени, готовясь к съёмкам. Он брал уроки джазового фортепьяно и учился танцевать. Стоун также много репетировала, хотя у неё уже был опыт в музыкальном театре, она играла в бродвейских постановках. Её роль чуточку сложнее в драматическом плане, чем у партнёра, однако та химия, что витает над актёрами, способна вскружить голову даже самому чёрствому зрителю.

Шазеллу удалось поддерживать постоянный контраст в своём фильме. Он наполнил «Ла-Ла Ленд» яркими красками, ритмом и эмоциями, чей эффект гиперболизируется за счёт шёлковой нотки меланхолии, в частности опоясывающей горьковато-сладкий финал, который впечатляет не меньше открывающей фильм сцены на шоссе. Режиссёр постоянно играет со зрителем, заставляя его забыть в какое время развивается история. Герои выходят из современного ресторана, в котором кофейный ассортимент достигает дюжины наименований, прямо на старинную улочку, где время остановилось году ещё эдак в 1983, не сделав и пяти шагов, они натыкаются на съёмочную группу, экипированную технологиями XXI века, снимающую кино времён эпохи джаза. Лишь за одну эту коротенькую сцену мы побывали и в современном Лос-Анджелесе, и в том же самом городе образца пятидесятилетней давности. И всё это благодаря грамотно подобранным локациям, цветовой палитре и до ужаса остроумному сценарию. Другими словами, магия кино во всей её красе.

В одной из сцен герой Джона Ледженда, играющий давнего знакомого Себастьяна, спрашивает у него, каким образом он хочет стать новатором, будучи таким ярым традиционалистом. Тот же самый вопрос относится и к Дэмьену Шазеллу, ответом на который стал «Ла-Ла Ленд». Он просто снял искренний, радостный мюзикл в 2016 году без политического подтекста и актуальных социальных проблем, наполненную радостью оригинальную историю любви, рассказанную с помощью танцев и песен, являющуюся без преувеличений старомодной одой всем мечтателям. И это выглядит не просто свежо, это и есть новаторство. Произведение искусства, которое не имеет привязки к определённому времени, кино, в которое моментально влюбляешься после просмотра, покидая зал с дурацкой улыбкой на лице и напевая себе под нос City of Stars. «Ла-Ла Ленд» обречён стать классикой мирового кинематографа, а Шазелл одним из самых выдающихся его представителей.