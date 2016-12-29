{ 29 декабря 2016 }

Война

Рубрики: [Фейсбук]  

Потери украинской армии в 2016 году составили 467 человек. Из них только 211 – боевые потери.
Напрягая все силы, Украина сдерживает железные бурятские дивизии и теряет за год аж 200 человек.
Национальная экономика поставлена на военные рельсы, поэтому реформы проводить невозможно; политических лидеров менять нельзя, потому что – идет война; нация должна объединиться перед лицом опасности, а цивилизованную дискуссию отложить на потом.
Зато тысячи журналистов, волонтеров, политических активистов, профессиональных патриотов провели еще один год “при деле”.
Получали зарплаты, гранты и небольшую провинциальную славу.
Кто-то втирал доверчивым девкам, что “я был на войне” и получал за это патриотический секс. Кому-то везло больше и с ним расплачивались депутатскими мандатами.
Но, главное – это то, что у всех была тема для разговоров на целый год.

Сергей Ключенков


Похожие посты:


  1. Гражданская война?

    2. Гражданская война?

    И все-таки мне кажется, что в той вялой гражданской войне, которая у нас происходит, и делается все сильнее, – виновата просвещенная, прогрессивная сторона. Именно она, имея силу и славу примерно с 1988 по 1998, вела себя с простыми [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««

﻿