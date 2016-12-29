Потери украинской армии в 2016 году составили 467 человек. Из них только 211 – боевые потери.

Напрягая все силы, Украина сдерживает железные бурятские дивизии и теряет за год аж 200 человек.

Национальная экономика поставлена на военные рельсы, поэтому реформы проводить невозможно; политических лидеров менять нельзя, потому что – идет война; нация должна объединиться перед лицом опасности, а цивилизованную дискуссию отложить на потом.

Зато тысячи журналистов, волонтеров, политических активистов, профессиональных патриотов провели еще один год “при деле”.

Получали зарплаты, гранты и небольшую провинциальную славу.

Кто-то втирал доверчивым девкам, что “я был на войне” и получал за это патриотический секс. Кому-то везло больше и с ним расплачивались депутатскими мандатами.

Но, главное – это то, что у всех была тема для разговоров на целый год.