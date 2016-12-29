Интеллигенты

За двадцать пять лет безвременья российский образованный класс впал в состояние чудовищной духовной нищеты.

Люди, полагающие себя интеллигентами, неделями обсуждают фразу ресторатора-карикатуриста и нелепые мысли женщины-блогера.

Страна, которая четверть века назад проглатывала миллионные тиражи литературных журналов, всерьез обсуждает духовные искания Шнура и пророчества Познера. Интеллектуальный уровень нынче определяют по ассортименту сериалов. Смотришь “Кухню” или “Ворониных” – значит ты быдломасса. Твой выбор True Detective и “Мост” – ты культурный человек, глубокий и с независимым суждением.

Культура ушла в подполье. Она стала уделом волосатых художников, нищих поэтов, одиноких маргиналов, которым нет дела до ипотеки, дня рождения тещи и стоимости турецкого олинклюзива на майские праздники.