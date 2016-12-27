Огонь фламенко

С 5 по 11 декабря 2016 года с грандиозным успехом прошёл юбилейный XV Международный Фестиваль Фламенко ¡Viva España! В этом году яркий фестиваль был проведён в двух российских городах: Москве и Калуге.

Международный Фестиваль Фламенко «Viva España!» проходит при содействии Посольства Королевства Испании в РФ и Института Сервантеса, а также при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации.

Проводит фестиваль Дом Фламенко “Flamenqueria”, международный культурный центр фламенко, объединяющий всех любителей испанского искусства, профессиональных танцоров, вокалистов и музыкантов во всероссийском пространстве.

В 2016 году Дом фламенко расширил географию своего сотрудничества: при его поддержке в северной столице был проведён IV международный фестиваль ¨Flamenco en San Petersburgo¨.

В течение семи дней фестиваля ¡Viva España! зрители увидели конкурс лучших исполнителей музыки и танца фламенко из России, СНГ и Европы, фотовыставки, мастер-классы и гордость этого сезона – впечатляющие спектакли звёзд Испании на площадке Государственного Московского Театра Эстрады – постановки «Соседи» Карлоса Чаморро и «Спираль» Давида Кориа. Звёздные испанские танцовщицы Марианна Кольядо и Анна Моралес блистали в спектаклях и занимали воображение как московских, так и петербургских любителей испанского искусства.

«Соседи» – трогательная история о свободе живого сердца, объединившая жанры традиционного фламенко и современного танца, – заворожила всех тех, кто пришёл в Театр Эстрады насладиться волшебством мастеров хореографии. Карлос Чаморро сумел сделать невероятное: простой сюжет переплетаясь с мастерством танцоров зажёг огоньки незабываемых впечатлений в глазах и сердцах.

Второй звёздный спектакль «Спираль» – грациозная история о прошлом и будущем, о мужчине и женщине, украшенный феерическим участием солистов Андалузского Балета Фламенко, – незаметно вовлёк каждого смотрящего в страстную игру смыслов. «Вселенная подарила нам чувства, мы любим, желаем, играем, – живём полной жизнью» – «Спираль» об этом.

Фестиваль Viva España – это не только великолепные спектакли с участием звёзд, но и масштабный конкурс исполнителей фламенко, в котором принимают участие как лучшие российские исполнители, так и зарубежные, включая страны Европы и СНГ.

Финальный этап конкурса 2016 собрал сильнейший состав артистов, и это неоспоримо доказывает тот факт, что уровень фламенко в России очень быстро растёт, качество исполнения повышается, и жюри всё сложнее с каждым годом принимать решение о том, кто же они – победители в четырёх номинациях.

Кульминацией фестиваля стало торжественное вручение премии «Золотая кентаврита – 2016» и финальный концерт испанских исполнителей из Севильи: Лиама Ховарта, Анхеля Фариньи, Эдуардо Идальго и Паулы Комитре. В весёлой фиесте – окончании концерта – горячо поучаствовали все финалисты Viva España, тем самым творчески желая фестивалю удачи и процветания в следующем году.

Юбилейный фестиваль поддержали такие известные компании, как LOEWE и ROCA.

Подробнее с информацией о фестивале можно ознакомиться здесь: www.vivaespana.ru