Можно долго спорить о том, справедливо ли наказали бежавшую в Халифат девушку Караулову, жалко ли нам ее, и как правильно поступать с такого рода романтиками, – но несомненно то, что это абсолютно бессмысленное наказание.

В старом мире терроризм был штучным товаром, а руководила им опытная подпольная организация.

Остановили вы конкретную “Софью Перовскую” на пути к револьверу или бомбометанию – молодцы.

А если не остановили – именно эта ваша ошибка может стать самой главной.

Нынешний терроризм устроен иначе.

В отличие от теплого лампового бен Ладена, у которого все еще была внешность и кое-какая биография, даже сам халиф аль-Багдади не имеет уже вообще никакого значения, – и мы понятия не имеем, кто он такой, как он выглядит и чего ему надо. Что уж тогда говорить про рядового шахида.

Всякая индивидуальность, отдельность, – терроризмом утрачена, и можно только с тоской вспоминать времена, когда террористы – вы не поверите – захватывали заложников и выдвигали какие-то требования, “а то убьем”.

Какие уж теперь требования.

Теперь все работает так: к нам в гости приехал миллион человек, из них 99% худо-бедно устроились, пусть сутенерами и ворами-карманниками, а 1% не нашел себя в новой жизни.

И некоторая часть этих людей – произвольно, случайно, когда угодно, без всякой организации, – идет убивать и самоубиваться.

Трогательно и нелепо на этом фоне выглядит попытка наказать девушку Караулову.

Примерно как устроить суд над комаром в болотистой местности к вечеру – когда в воздухе стоит гул.

Ну мы же поймали его, комара, мы наказали его, мы молодцы?

Как бы повежливее вам сказать.

Оставьте дуру в покое.

Вся наша проблема в одном-единственном банальном слове: мигранты.