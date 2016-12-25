Можно долго спорить о том, справедливо ли наказали бежавшую в Халифат девушку Караулову, жалко ли нам ее, и как правильно поступать с такого рода романтиками, – но несомненно то, что это абсолютно бессмысленное наказание.
В старом мире терроризм был штучным товаром, а руководила им опытная подпольная организация.
Остановили вы конкретную “Софью Перовскую” на пути к револьверу или бомбометанию – молодцы.
А если не остановили – именно эта ваша ошибка может стать самой главной.
Нынешний терроризм устроен иначе.
В отличие от теплого лампового бен Ладена, у которого все еще была внешность и кое-какая биография, даже сам халиф аль-Багдади не имеет уже вообще никакого значения, – и мы понятия не имеем, кто он такой, как он выглядит и чего ему надо. Что уж тогда говорить про рядового шахида.
Всякая индивидуальность, отдельность, – терроризмом утрачена, и можно только с тоской вспоминать времена, когда террористы – вы не поверите – захватывали заложников и выдвигали какие-то требования, “а то убьем”.
Какие уж теперь требования.
Теперь все работает так: к нам в гости приехал миллион человек, из них 99% худо-бедно устроились, пусть сутенерами и ворами-карманниками, а 1% не нашел себя в новой жизни.
И некоторая часть этих людей – произвольно, случайно, когда угодно, без всякой организации, – идет убивать и самоубиваться.
Трогательно и нелепо на этом фоне выглядит попытка наказать девушку Караулову.
Примерно как устроить суд над комаром в болотистой местности к вечеру – когда в воздухе стоит гул.
Ну мы же поймали его, комара, мы наказали его, мы молодцы?
Как бы повежливее вам сказать.
Оставьте дуру в покое.
Вся наша проблема в одном-единственном банальном слове: мигранты.
Караулова
Можно долго спорить о том, справедливо ли наказали бежавшую в Халифат девушку Караулову, жалко ли нам ее, и как правильно поступать с такого рода романтиками, – но несомненно то, что это абсолютно бессмысленное наказание.
Оставьте комментарий
|««« Девчонки
|пособники »»»