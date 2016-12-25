Мне кажется, я принял соломоново решение: из всего обилия дат и событий выделил даже не самую презентацию нового альбома Жени Осина, но – название альбома (смотри заголовок): очень мне нравится название: все пройдет – и то, и это, [Читать...]

Мне кажется, я принял соломоново решение: из всего обилия дат и событий выделил даже не самую презентацию нового альбома Жени Осина, но – название альбома (смотри заголовок): очень мне нравится название: все пройдет – и то, и это, [Читать...]

Имейте гордость! Где же ваше женское достоинство и самолюбие? Вы хотите прыгнуть в постель к этим музыкантам, как последние, извините, шлюхи. Только разница в том, что денег не возьмете. Вы рвете с них одежду, стараясь оставить на память [Читать...]