Я прекрасно помню времена, когда женское одиночное фигурное катание было нашим самым слабым звеном в этом виде спорта.
Много лет в закулисных договоренностях с зарубежными арбитрами мы жертвовали одиночницами в благодарность за высокие, кстати, всегда заслуженные баллы в иных видах фигурного катания.
И вот сейчас на чемпионате страны в Челябинске уровень девчонок таков, что чемпионат мира или даже Олимпийские игры в пыль не годятся по общему уровню участницам чемпионата России.
Смотрю – можно сойти с ума, какие у нас потрясающие девчонки!
И это в отсутствие двух олимпийских чемпионок – Сотниковой и Липницкой!
Очень боюсь высоких слов и ненавижу любой пафос, но, если стране надо сегодня кем-то гордиться, то вот они – хрупкие, чудесные, цельнометаллические в фарфоровых оболочках, невероятные девчонки на челябинском льду!
Таких больше нету нигде!
Девчонки
Я прекрасно помню времена, когда женское одиночное фигурное катание было нашим самым слабым звеном в этом виде спорта.
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