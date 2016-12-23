Национальное чувство – как и любое вообще чувство, как всякая форма верности и любви, – обязательно должно возникать там, где мы хуже, там, где нам плохо, где нам досталось меньше других.

А нам ведь часто бывает плохо.

И мы ведь часто выглядим хуже.

Имеем меньше.

Зато у других!

В Калифорнии программисты с инвесторами, а у нас воры.

В Германии уютные городки, а у нас воры.

На Средиземном море яхты, а у нас ветер свистит между панельными многоэтажками.

В Киеве свобода и достоинство, а в Донецке у сепаратистов шахты советские.

Джихадисты – пыщ! пыщ! – атакуют неверных, а у нас грузные дядьки-чиновники, одышка и годовой отчет.

Голландская пенсионерка уже пятнадцатую татуировку себе набила, катаясь по миру, а ты, дура старая, в Дикси копейки считаешь.

В Японии роботы скоро людей заменят, а в Костромской области – тоже заменят, но только не роботы, а избы без крыш и церкви с деревом посреди алтаря.

У других лучше.

Везде лучше, чем тут.

Но бывает и наоборот: если остаться без этого самого “тут” – такого трудного, неказистого, со всех сторон несовершенного, – то все зря.

Уйдите, роботы, горите синим пламенем, яхты, и даже достоинство, даже свобода – ну, как-нибудь проживем без тебя.

И когда так – это и есть национальное чувство.

И просто чувство.

Когда все знаешь, но любишь – и не перестанешь любить.

И все не зря.