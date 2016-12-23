{ 23 декабря 2016 }

Подарки

Рубрики: [Фейсбук]  

Я думаю, что политический 2017 год пройдет под знаком того, что нам на днях сказал Песков:
“Путин – настоящий либерал”.
Вот эту пьесу мы и будем смотреть.
В наступающем году для владельцев Кремля открывается удивительная, волшебная, долгожданная – с их точки зрения – возможность наконец-то помириться с Америкой.
Сбыча мечт.
И во всем, что зависит от них, – они эту возможность не упустят.
Ну а мы будем получать новости о пылкой любви нашего государства к Украине; об освобождении тех – и только тех – политзаключенных, кто поддерживал соседскую борьбу за свободу; об отрезании от партнера-Асада разных полезных ему частей во имя мира и дружбы; о выдаче денег кому попало (но только не русским халявщикам и дармоедам, эти пусть платят); об укреплении многонациональности, терпимости, а заодно и нетерпимости (к агрессивному русскому национализму); о соревновании между собой как минимум двадцати семи конкурентов Путина на выборах-2018, которые будут гневно спорить – нужны ли русским только люстрация и покаяние, или еще и репарации будем платить; о попытках пихать, пихать Донецк и Луганск обратно; о всяких вольностях и наградах для прогрессивных деятелей, гневно разоблачающих режим – со стороны режима же, ведь они молодцы, молодцы!; ну и, конечно, о легализации и адаптации полезных мигрантов (среднеазиатских, естественно, не путать с гражданами Украины, которые тут непонятно что делают, эти пошли вон отсюда).
В общем, Россия вставала с колен, но, в силу глубокого комплекса объективных причин, – передумала.
И будет теперь совершать аккуратное, взвешенное, прагматичное движение обратно.
А если кто против, то вы фашист и хотите столкнуть нас в Третью мировую войну, но мы на провокации не поддадимся.
Самое смешное тут то, что вся эта либеральная пляска – даром не нужна ее предполагаемому адресату, Америке Трампа.
Америка Трампа – наивная, милая, – ждет от нас жестких переговоров и хищного аппетита, ждет своего зеркала в русском мире.
А получит любовь.
Получит стремительный прыжок на шею – и, как говорили индейцы, потлач. Страстное забрасывание ее ненужными, лишними подарками.
Благо традиция такая у нас есть.
Россия, в первый раз взяв Берлин, тут же и отдала Германию Фридриху Великому обратно.
КГБ СССР кончился тем, что обалдевшим американцам вручили карту шпионских прослушек их собственного посольства.
Мы же щедрые, не так ли?
Мы любим делать подарки.

Дмитрий Ольшанский


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