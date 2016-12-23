Я думаю, что политический 2017 год пройдет под знаком того, что нам на днях сказал Песков:

“Путин – настоящий либерал”.

Вот эту пьесу мы и будем смотреть.

В наступающем году для владельцев Кремля открывается удивительная, волшебная, долгожданная – с их точки зрения – возможность наконец-то помириться с Америкой.

Сбыча мечт.

И во всем, что зависит от них, – они эту возможность не упустят.

Ну а мы будем получать новости о пылкой любви нашего государства к Украине; об освобождении тех – и только тех – политзаключенных, кто поддерживал соседскую борьбу за свободу; об отрезании от партнера-Асада разных полезных ему частей во имя мира и дружбы; о выдаче денег кому попало (но только не русским халявщикам и дармоедам, эти пусть платят); об укреплении многонациональности, терпимости, а заодно и нетерпимости (к агрессивному русскому национализму); о соревновании между собой как минимум двадцати семи конкурентов Путина на выборах-2018, которые будут гневно спорить – нужны ли русским только люстрация и покаяние, или еще и репарации будем платить; о попытках пихать, пихать Донецк и Луганск обратно; о всяких вольностях и наградах для прогрессивных деятелей, гневно разоблачающих режим – со стороны режима же, ведь они молодцы, молодцы!; ну и, конечно, о легализации и адаптации полезных мигрантов (среднеазиатских, естественно, не путать с гражданами Украины, которые тут непонятно что делают, эти пошли вон отсюда).

В общем, Россия вставала с колен, но, в силу глубокого комплекса объективных причин, – передумала.

И будет теперь совершать аккуратное, взвешенное, прагматичное движение обратно.

А если кто против, то вы фашист и хотите столкнуть нас в Третью мировую войну, но мы на провокации не поддадимся.

Самое смешное тут то, что вся эта либеральная пляска – даром не нужна ее предполагаемому адресату, Америке Трампа.

Америка Трампа – наивная, милая, – ждет от нас жестких переговоров и хищного аппетита, ждет своего зеркала в русском мире.

А получит любовь.

Получит стремительный прыжок на шею – и, как говорили индейцы, потлач. Страстное забрасывание ее ненужными, лишними подарками.

Благо традиция такая у нас есть.

Россия, в первый раз взяв Берлин, тут же и отдала Германию Фридриху Великому обратно.

КГБ СССР кончился тем, что обалдевшим американцам вручили карту шпионских прослушек их собственного посольства.

Мы же щедрые, не так ли?

Мы любим делать подарки.