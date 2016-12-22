Русский солдат из Северодонецка, воевавший в четырнадцатом году, не смог оформить себе документы для жизни в России – и чувашский суд отправил его домой, в братскую страну, навстречу другому суду и длинному сроку.

Вы россиянин? А вы какой страны гражданин? Туда и проследуйте. Русский? Не знаем таких.

И только на последней станции перед границей, в Брянске, усилиями неравнодушных его все-таки сняли с поезда и спасли.

Эта история – универсальная метафора для всего, что с нами тут происходит.

Система – казенная, равнодушная, безнациональная машина для сбора ресурсов с людишек и из земли, чтобы торговать и гулять на всемирной ярмарке, – ежедневно рассказывает нам одно и то же:

Я работаю не на вас.

Я работаю на себя.

Вы моя продуктовая база – и только.

Она прощает миллиарды долгов заграницам, но взыскивает каждый рубль внутри, она ставит памятники азиатским злодеям, сажает за “намерения” и “репосты”, она целует джигитов и обнимает гастарбайтеров, аккуратно кормит всех лопающихся от ненависти к ней соседей, подлизывается к иностранцам – любым, лишь бы ездили, лишь бы хвалили, и непрерывно что-нибудь закрывает и сокращает, когда речь идет о “своих” – не для нее своих, а для нас.

Эта система – чужая тетка.

И, чтобы было совсем хорошо, ее пихают локтями, кусают и соревнуются с ней другие тетки, ее конкурентки.

Они – еще противнее и злее, хотя куда уж больше, казалось бы.

Но кое в чем они все солидарны.

Русские? Не знаем таких! – это они вместе кричат.

Но должен же быть хоть какой-нибудь способ от них уйти.

Спастись.

Выйти на самой последней станции, пока не поздно.