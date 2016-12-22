Русские – это есть Белые Ходоки.

У Кремля в 2014 году была прекрасная возможность объяснить свою точку зрения всему миру. В России живут русские. На Украине тоже живут миллионы русских. И, поскольку на Украине построено украинское национальное государство, – русские имеют право на свою [Читать...]

Русские – медленный народ. Как известно, русские долго запрягают. Представляете, сколько Прогнозов и Выводов (понятно каких) сделали бы нынешние блоггеры и журналисты в 1941 году? «Как сообщил телеканалу Дождь Йозеф Геббельс, на данный момент в плен сдалось уже [Читать...]

Выходит в свет альбом Александра Малинина «Старинные русские романсы». Как сообщает пресс-служба певца, Малинин впервые в своей карьере решил исполнить классические романсы в академической манере и за прошедший год дал два концерта в Большом зале Московской консерватории. На [Читать...]

“Русские сенсации” – о великом фигуристе Плющенко и непростой девушке Рудковской. Но дело не в них! Если бы мне кто-то сказал, что сегодня возможны в эфире такие авторские тексты – плюнул бы в лицо! Полный набор всевозможных трюизмов, [Читать...]

2015, United Music Group Показательно, что в сборник, название которого содержит слова «Горячая двадцатка», вошло только 19 песен. Вообще, если вдуматься, новая серия получила довольно грустный заголовок. «Русские новинки, горячая двадцатка» – это история о боли аскезы и самоограничения. [Читать...]