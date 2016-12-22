{ 22 декабря 2016 }

Русские – это есть Белые Ходоки

Рубрики: [Фейсбук]  

Завтра в Сургуте потепление. Будет минус 30. Сегодня – холодно. Минус 47.
В Югре вчера было минус 63.
Еще есть Якутия. Это тоже – Россия. Там тепло только в алмазных шахтах. Учебник географии утвержадет, что там находится самое холодное место на земле.
Россия – самое холодное место на Земле.
И вы знаете, это совершенно не наполняет мое сердце гордостью. Оно сжимает его ледяными пальцами вечной мерзлоты, когда холодно до отчаяния и даже нет сил плакать.
Россия это место, где в степи глухой замерзал ямщик. Это литература, где Пугачев бредет сквозь буран в заячьем тулупчике. Это – национальный костюм из валенок, шубы и пухового платка.
Я знаю, почему русские не улыбаются друг другу. Потому что, зима на пол-года запирает их друг с другом в четырех стенах и ближе к лету они уже готовы зарубить ближнего топором.
Русские – вынужденые социопаты. Это – способ выживания. Как улыбаться, когда даже зубы мерзнут?
Нельзя любить зиму. Как нельзя полюбить смерть. Выходя на зимнюю улицу, я мобилизую весь свой романтический бэкграунд. Вдыхаю полной грудью морозный воздух, щурюсь от искрящегося на солнце снега и пытаюсь декламировать Пушкина.
Но почти сразу начинает болеть горло, а вместо Пушкина в голову лезет “Один день Ивана Денисовича” и кадры из фильма “Земля Санникова”.
Я думаю, что русские прошли весь континент от края до края с одной единственной целью – найти место, где тепло…
Но холодно оказалось везде. В Сибири, на берегах Амура, в Казахстане, Финляндии и даже в Польше климат оказался паршивым. Ну, а потом мы просто привыкли.
Русские – это есть Белые Ходоки.

Сергей Ключенков


Похожие посты:


  1. В России живут русские

    2. В России живут русские

    У Кремля в 2014 году была прекрасная возможность объяснить свою точку зрения всему миру. В России живут русские. На Украине тоже живут миллионы русских. И, поскольку на Украине построено украинское национальное государство, – русские имеют право на свою [Читать...]


  2. Русские

    3. Русские

    Русские – медленный народ. Как известно, русские долго запрягают. Представляете, сколько Прогнозов и Выводов (понятно каких) сделали бы нынешние блоггеры и журналисты в 1941 году? «Как сообщил телеканалу Дождь Йозеф Геббельс, на данный момент в плен сдалось уже [Читать...]


  3. Старинные русские романсы

    4. Старинные русские романсы

    Выходит в свет альбом Александра Малинина «Старинные русские романсы». Как сообщает пресс-служба певца, Малинин впервые в своей карьере решил исполнить классические романсы в академической манере и за прошедший год дал два концерта в Большом зале Московской консерватории. На [Читать...]


  4. “Русские сенсации”

    5. “Русские сенсации”

    “Русские сенсации” – о великом фигуристе Плющенко и непростой девушке Рудковской. Но дело не в них! Если бы мне кто-то сказал, что сегодня возможны в эфире такие авторские тексты – плюнул бы в лицо! Полный набор всевозможных трюизмов, [Читать...]


  5. Сборник «Русские новинки. Vol.1 Горячая 20-ка» **

    6. Сборник «Русские новинки. Vol.1 Горячая 20-ка» **

    2015, United Music Group Показательно, что в сборник, название которого содержит слова «Горячая двадцатка», вошло только 19 песен. Вообще, если вдуматься, новая серия получила довольно грустный заголовок. «Русские новинки, горячая двадцатка» – это история о боли аскезы и самоограничения. [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««
»»»

﻿