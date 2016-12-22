«Мир Дикого Запада»: Первый сезон

«Некоторые видят уродства этого мира. Я хочу видеть красоту. Но красота – это ловушка…».

Знаменитый датский физик Нильс Бор однажды сказал, что противоположности – не противоречия, они – дополнения. Именно по такому принципу построена, без сомнений, главная новинка HBO, а заодно и всего телевизионного сезона – научно-фантастическая драма «Мир Дикого Запада». Проект, который по праву называют долгостроем, своеобразная адаптация фильма Майкла Крайтона 1973 года «Западный мир», подхваченная в 2014 году тремя любителями головоломок до мозга костей, Джонатаном Ноланом, его женой Лизой Джой, а также не нуждающемся в представлении Джей Джей Абрамсом.

Действия сериала, если кто не смотрел кино Крайтона, разворачиваются в футуристическом парке аттракционов, полностью выполненным в стиле Дикого Запада, а также населённым специально запрограммированными андроидами. В этом заключается, пожалуй, единственное сходство с оригинальным фильмом, остальное же – плод исключительной фантазии сценаристов, по большему счёту Нолана и его жены. Фундаментальной же мыслью стало предложение Абрамса рассмотреть эту историю не от лица людей, как обычно в подобных фильмах, а с точки зрения роботов. От этого сериал сразу же приобрёл свежий подход, плясать от которого стало невероятно интересно, как самим сценаристам, так и зрителям. Известно, что сериал изначально планировался к выпуску в 2015 году, однако создатели поняли, что он нуждается в доработках, свернули всё производство и сели хорошенько продумать концовку сезона. Изменили несколько сцен, что-то пересняли, и в итоге получилась убойнейшая вторая половина, каждая серия которого буквально переворачивает зрительское восприятие и отношение к происходящему на экране с ног на голову. События развиваются так стремительно, что всё чаще возникает желание поставить серию на паузку и воскликнуть что-то вроде: «Джонатан, анализ: что сейчас произошло?».

Но, возможно, так и было задумано, прописано в изначальном сюжете Нолана, построенном на противоречиях – убаюкивающее начало и термоядерный конец. Ведь с первой серии, режиссёром которой выступил сам Джонатан (как и последней), нас, зрителей, воспринимали лишь как гостей парка. Нас знакомят с этим миром, дают время обжиться в нём, походить по пыльным улицам и салунам, побродить по локациям, оседлать коня, вызвать на дуэль местного бандита, поудивляться пугающей схожести андроидов и людей, начать фантазировать о своём собственном сюжете. Мы знакомимся с потрясающими героями – чудесной Долорес, стремящейся видеть красоту своего мира, Робертом Фордом, тайным главой парка в лучшем исполнении Энтони Хопкинса за долгие годы. Джеффри Райт играет главу программного отдела Бернарда, героя с одной из самых удивительных сюжетных линий, вытягивающего на себе целые серии. Проницательная Мэйв, не желающая мириться с текущим положением дел, местный ковбой Тедди (Джеймс Мерсден), являющийся своеобразным стёбом над целым архетипом доблестного принца из старых вестернов на белом коне и с белоснежными побуждениями (и зубами). И, конечно же, Человек в чёрном (Эд Харрис) – самая таинственная личность сериала и настоящий катализатор фанатских теорий.

«У бурных чувств неистовый конец» (Уильям Шекспир, «Ромео и Джульета»).

В «Мире Дикого Запада» есть место, как откровенным сценам, так и сценам насилия, что в свою очередь простимулировало сравнения с «Игрой престолов». Продуманный, глубокий сюжет с хорошо прописанными персонажами формирует цельное произведение, порождающее дискуссии не меньше другого проекта Джей Джей Абрамса, в своё время сделавшего ему имя. Атмосфера старины, ретро и Дикого Запада переплетается с футуризмом, новейшими технологиями и научной фантастикой. Классическая музыка (не говоря уже об абсолютно невероятном оригинальном саундтреке Рамина Джавади) шагает в унисон с ярчайшими отсылками к изобразительному искусству, например, к образам «Витрувианского человека» да Винчи или «Сотворения Адама» Микеланджело, чья репродукция появляется в финале сезона, символизируя ещё одну противоположность – философии и науки. Размышления о красоте, мире и сознании подпитываются рациональными доводами и теориями, вроде той, согласно которой, на вышеупомянутой фреске зашифровано анатомическое изображение человеческого мозга, а не просто изображение Бога. Также сериал затрагивает концепцию «бикамерализма», или «двухпалатного ума» (именно такое название носит последняя серия), исходя из которой, следует, что некогда человеческий мозг был разделён на две части, одна из которых сообщала другой, что делать. Немаловажным стало и внимание создателей к поэзии, в частности к произведениям Уильяма Шекспира. И здесь прослеживается главное достижение Нолана и его товарищей – они не просто объединили «старое» и «новое», подменили понятия «хорошего» и «плохого», ювелирно поиграли со стилями «ретро» и «нео», они в первую очередь создали удивительный мир, одинаково трепетно почитающий традиции как миров Айзека Азимова, так и Льюиса Кэрролла.