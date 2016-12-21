Информационная война – это когда врут и передергивают все. Если бы одновременно на пару недель заткнулись и российские, и украинские СМИ, настоящая война постепенно стала бы затухать, как костер, в который перестают подбрасывать дровишки.

Мартин ШАККУМ Правые либералы с присущим им цинизмом утверждают, что натовские авиаудары по Югославии – лучший подарок левой оппозиции, открывающий коммунистам и их союзникам дорогу к власти на волне патриотических, антинатовских настроений. Коммунистам, говорят они, следовало бы молиться [Читать...]