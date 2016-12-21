Ну, а кто мешал Маргарите Симоньян и ее кураторам тоже делать фейковые фотографии со спасенными детьми Алеппо?!
Где фотография воина-освободителя в плащ-палатке с чумазым максимкой на руках? Где инсцинировки массовых казней? Где масштабные провокации с передетыми в исламистов солдатами Асада? Где настоящая военная пропаганда? Такая, чтоб кровь из глаз у европейского обывателя шла?!
Информационная война в Сирии Россией, безусловно, проиграна.
Проиграна она потому, что пропаганда – это не Russia Today. RT это идеальный способ комфортно потратить деньги – на современные студии, иностранных журналистов, коммандировки в Европу и дутые показатели…
А настоящая пропаганда, это – потрясающие воображение истории.
Не хватает оригинальных кейсов? Вот. Нашел парочку…
С 1933 по 1939 гг. 20 миллионов простых немцев воспользовались круизной программой “Сила через Радость”.
Круизные суда возили германских рабочих по Средиземному и Балтийскому морям, внося сумятицу в умы европейцев, которые и с оплачиваемыми отпусками были еще не знакомы. Флагманским кораблем круизной флотилии Гитлера стал самый роскошный лайнер 30-х годов – десятипалубный “Вильгельм Густлофф”, который был потоплен в 1945-м подлодкой капитана Маринеско.
Ну, а про “Фольксваген” даже и вспоминать как-то неудобно.
Вот, что такое настоящая пропаганда.
Информационная война
Ну, а кто мешал Маргарите Симоньян и ее кураторам тоже делать фейковые фотографии со спасенными детьми Алеппо?!
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