Самое страшная картина российской действительности у меня из юности. 2003, 2004, 2005 годы – тогда интернет еще не был массовым, а в российской провинции тем более. Летом я постоянно засиживался в читальном зале сосногорской библиотеки. Внимательно изучал всё подряд – «Советский спорт», «Комсомольская правда», «Cosmopolitan», «ОМ», «Коммерсант». Мне хотелось узнать, что происходит в мире. Осмыслить происходящее вокруг. О занятии публицистикой и литературой я тогда даже не помышлял. Так вот меня ужасало, что в читальном зале я был совершенно один. Лишь пятидесятилетний очкастый инженер с авоськой, внешне похожий на Чикатило, постоянно брал периодику себе домой. Я сидел практически до закрытия библиотеки и выходил на воздух вечером часиков в шесть, когда мои ровесники уже затаривались полуторалитровыми бутылками пива и начинали квасить. Ребята чуть постарше копошились в гаражах, корпя над мотоциклами «Иж» и «Ява». Девицы восторженно смотрели, как дагестанец Магомед на тонированной донельзя «ВАЗ – 21099» от безделья катается кругами по району и газует посильнее чтобы все слышали мощь его мотора. Чтение абсолютно никого не интересовало. Им было наплевать на то, что происходит в мире. Пьяное гоготание, сплевывание шелухи себе на ботинки, завистливое злословие в адрес соседей – вот что было на уме у российской молодежи. А теперь они выросли, переженились и наплодили себе подобных ура-патриотов. Два постоянных посетителя библиотеки на тридцатитысячный город – вот ярчайший индикатор интеллектуального развития современной России. А потом некоторые удивляются, что восемьдесят шесть процентов так голосуют – все закономерно. Ядерный электорат Путина думать совсем не привык. Я в те годы много насмешек в свой адрес слышал, типа «Чё, самый умный?», но перетерпел и не сломался. Если мое поколение не читало книги, так сегодняшняя молодежь ленится даже со статьями знакомится. Максимум их хватает прочесть короткий статус в социальных сетях. Библиотеки в российской провинции закрываются не потому, что власть плохая, а потому что народ уже отупел до состояния жвачных животных и совсем не ходит в них. И это не отупение от голода и нехватки средств, а отупение от оголтелого потребления, автокредитов, ипотек, отпусков в Анталье, изобилия спиртного в «Магните» и прочих прелестей углеводородного благополучия. Российская глубинка давно и безнадежно деградирует и поэтому иркутский эксцесс с «Боярышником» меня не удивляет.