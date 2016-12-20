Какие же турки все-таки старомодные люди.
Сначала военные пытаются устроить путч и вводят технику и солдат в города – организованно, по приказу.
Потом террорист в аккуратном костюме стреляет в посла соседней державы – прицельно, и только в него.
Как поступили бы современные переворотчики?
Они благословили бы митинги за свободу и хорошее настроение, переходящие в хаос.
Как поступили бы современные террористы?
Они бы бегали и убивали кого попало – посол, держава, фотограф, охрана, ребенок – неважно.
Как удивителен нынешний мир.
Мир, где военные перевороты с индивидуальным террором – это отныне не самый край ужаса, а старомодный прием.
Это больше не носят.
Турецкое ретро.
Турецкое ретро
Какие же турки все-таки старомодные люди.
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