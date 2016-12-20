Какие же турки все-таки старомодные люди.

Сначала военные пытаются устроить путч и вводят технику и солдат в города – организованно, по приказу.

Потом террорист в аккуратном костюме стреляет в посла соседней державы – прицельно, и только в него.

Как поступили бы современные переворотчики?

Они благословили бы митинги за свободу и хорошее настроение, переходящие в хаос.

Как поступили бы современные террористы?

Они бы бегали и убивали кого попало – посол, держава, фотограф, охрана, ребенок – неважно.

Как удивителен нынешний мир.

Мир, где военные перевороты с индивидуальным террором – это отныне не самый край ужаса, а старомодный прием.

Это больше не носят.

Турецкое ретро.