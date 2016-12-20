Демонстративные проявления скорби к террактам в Европе, вкупе с апокалиптическими подвываниями, демонстрируют во-первых фарисейство скорбящих, а во-вторых – их дремучее невежество.

Не наступают в Европе последние времена. И не будет в Европе мечети Парижской Богоматери.

Ни Ницца, ни Париж, ни Берлин не идут ни в какое сравнение с масштабом терроризма 70-х годов, когда левые и этнические террористические группы пролили в Европе реки крови.

Ультраправые просто взяли и подорвали 100 человек в Болонье, Ильич Рамирес Санчес прямо в Орли стрелял из гранатомета по израильскому самолету, сотни убитых карабинеров в Италии, террористическая война в Северной Ирландии, Англии, Испании, Бельгии, Франции.

Если взять ретроспективу шире, нельзя не вспомнить о русских народовольцах. За 10 лет было убито и ранено 17 000 человек.

Ну и последнее. Раздирая скорбные одежды по погибшим в Берлине, не забывайте, что самые кровавые терракты последнеего десятилетия произошли в России – “Норд-Ост” и Беслан.