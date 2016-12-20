{ 20 декабря 2016 }

Патриотизм

Рубрики: [Фейсбук]  

Забавно, что громче всех сегодня орут о патриотизме те, кого вчера в этом заподозрить было невозможно.
Хотя бы потому, что слово “патриот” они не произносили, а выдавливали из себя, выплевывали – брезгливо и с отвращением.
Патриотизм всасывается душой и телом с материнским молоком, кричать об этом нелепо.
А эти…Искусственники, наверное.

Игорь Воеводин

Писатель, публицист, телеведущий. Служил в армии, учился на факультете журналистики МГУ (Международное отделение). Владеет французским, шведским и болгарским языками. В СМИ как профессиональный журналист работает с 1986 года. Фотограф, автор персональных выставок и публикаций в отечественных и международных глянцевых журналах. Путешественник, обошел и объехал всю Россию. Дважды прошел Северным морским путем. Ведёт авторскую программу «Озорной гуляка» на РСН .

Похожие посты:


  1. Квасной патриотизм в спортивной журналистике

    2. Квасной патриотизм в спортивной журналистике

    Мне казалось, что давно очевидно: квасной патриотизм в спортивной журналистике до добра не доводит. Но нет, не все так считают. За последние два дня Россия позорно проиграла в хоккей и уступила один из боксерских титулов. Я человек суеверный, [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««
»»»

﻿