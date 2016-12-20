Забавно, что громче всех сегодня орут о патриотизме те, кого вчера в этом заподозрить было невозможно.

Хотя бы потому, что слово “патриот” они не произносили, а выдавливали из себя, выплевывали – брезгливо и с отвращением.

Патриотизм всасывается душой и телом с материнским молоком, кричать об этом нелепо.

А эти…Искусственники, наверное.