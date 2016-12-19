{ 19 декабря 2016 }

Фейсбук

Рубрики: [Фейсбук]  

Я, кажется, понял, чем мне нравится фейсбук.
Каждый день день тебя подхватывает нескончаемый поток сумбурных, путанных, плохо сформулированных мыслей сотен и тысяч настоящих, живых людей.
Они растерянны, они испуганные, они неуверенные ни в дне сегодняшнем, ни, тем более – в завтрашнем.
Здесь нет легкости и веры в вечную жизнь, которой переполнен ВКонтакте. Старикам там неуютно. Это молодые, думают, что владеют тайной бессмертия.
Пользователи фейсбука забыли этот секрет давным давно и уже отведали горечь тяжкого прозрения. Все заканчивается – юность, любовь, жизнь…
Многие конечно хорохорятся, держатся бодрячком, шутят своими и чужими шутками, но эта веселость как цыганское золото. Она – фальшивая.
Фейсбук полон косноязычных мудрецов. Неуверенно и неумело складывая слова, они день за днем пишут ужасную и великую книгу жизни. Я ее читаю…

Сергей Ключенков


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