Хочу быть правильно понятым, но, конечно, не буду. Никакого злорадства – сугубая тоска. Вот что должно еще произойти, чтобы токующие тетерева оппозиции и прекраснодушная московская интеллигенция убедились в том, что они абсолютно не знают даже своего города, не [Читать...]

Если бы не Фейсбук, я бы так и прожил жизнь в наивной убежденности, что хомо все-таки немножко сапиенс

Читаю Библию с утра. Новый Завет (Евангелие от Матфея, гл. 13, ст. 24—30). Понимаю, что люблю брата своего во Христе – Марка Цукерберга и Божье творение – Фейсбук. При всей цензуре и диктатуре Марк дал людям новое видение [Читать...]

Фейсбук-страничка Андрея Макаревича заблокирован. Об этом сообщил пресс-атташе «Машины времени» Антон Чернин. Как ему удалось выяснить, на страницу Макаревича пришла жалоба из Роскомнадозора, а те, в свою очередь, получили запрос из прокуратуры. С какими высказываниями Андрея связаны жалобы, [Читать...]

Из пособия для начинающих. Чтобы ваш пост наверняка собрал сотни лайков в фейсбуке, он: 1. должен быть рассчитан на пользователя, прочитавшего за всю жизнь не более трех с половиной книг. 2.состоять из привычных уху и глазу такого пользователя [Читать...]