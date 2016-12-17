«Пассажиры»: Космическая история любви

Сценарий «Пассажиров» пролежал в так называемом «чёрном списке» несколько лет, пока к нему не пригляделся норвежский режиссёр Мортен Тильдум, продолжающий строить карьеру в Голливуде. Этот «список» ежегодно составляется из самых многообещающих сценариев, по которым ещё не сняли фильмы. Однако данный статус рукописи далеко не всегда является гарантом успешности и качества будущего проекта. И одним из примеров данного тезиса становятся «Пассажиры», амбициозная поначалу научно-фантастическая мелодрама, стремительно саморазрушающаяся с каждой минутой, подобно космическому кораблю, перевозящему главных героев с Земли на новую колониальную планету.

Джим (Крис Пратт) и Аврора (Дженнифер Лоуренс) из-за технических неисправностей корабля единственными выходят из гибернационного сна намного раньше запланированного. Они, как и другие пять тысяч пассажиров, приняли это нелёгкое решение – ступить на борт «Авалона», чтобы фактически начать новую жизнь. Первым просыпается Джим, настоящий работяга, инженер, отправившийся в путешествие длиной в 120 лет потому, что постоянно чувствовал себя лишним в современной земной жизни. Он пионер, первооткрыватель, его мотив в том, что там, куда они летят, обязательно понадобятся люди, умеющие и любящие работать с техникой. Аврора – представитель более привилегированного слоя экипажа, у неё есть доступ к специальным секциям корабля и дополнительным развлекательным услугам. Она – известный писатель, её отец, также писатель, часто говорил ей, что, чтобы писать интересно, нужно жить интересно. Поэтому Аврора решилась на такое приключение, отчётливо осознавая, что спустя 120 лет все, кого она знает, уже умрут. Их пробуждение не случайно, а неполадки в системе корабля не единичны. Вскоре они понимают, что с «Авалоном» далеко не всё в порядке, и приходится принимать решительные действия по спасению остальных пассажиров и членов экипажа.

Структурирование обычно идёт на пользу фильмам, однако не тогда, когда каждый акт разительно отличается друг от друга, а в случае с «Пассажирами» ещё и пытается перетягивать смысловую нагрузку на себя. Первый акт – это лучшее, что есть в картине Тильдума. Фантастический антураж, любопытная завязка и постоянный Крис Пратт в кадре, ловко жонглирующий своим натуральным обаянием, сценарными шутками и небольшим накалом драмы (в основном заключающимся в осознании того, что герой проснулся на 90 лет раньше положенного и больше не может заснуть обратно), одинаково успешно развлекают и увлекают. Мы во всей красе наслаждаемся работой декораторов (как проработкой самого корабля, так и различных зон, вроде столовой, спортивного зала или тематических ресторанов), специалистов по визуальным эффектам, а также занимательными беседами Джима с барменом Артуром (Майкл Шин), андроидом с человекоподобном торсом. Дизайн последнего получился очень хорошим, наглядно демонстрирующий, сколько в персонаже Шина от робота, а сколько – от человека. Не сказать, что он-таки крадёт каждую сцену со своим участием, но ближе к концу его появления становятся уже приятной отдушиной. Тут же стоит отметить и дизайн самого бара, выполненного в стиле ар-деко, вход которого украшает мозаика в стиле Фрэнка Ллойда Райта.

Второй акт, не трудно догадаться, связан с пробуждением героини Лоуренс. В этой части романтическая мелодрама жесточайшим образом кладёт на лопатки весь фантастический потенциал, который Тильдум так бережно воссоздавал, ссылаясь на творчество своего кумира – Стэнли Кубрика. Постепенно смесь «Изгоя» с «Последним человеком на Земле» в фантастической обёртке превращается в рядовую любовную историю, о том, как пара знакомится друг с другом, флиртует, ходит на свидания, влюбляется и так далее. В комплекте к этому прилагаются различные, но не очень откровенные постельные сцены, танцы, игры в баскетбол, а также серьёзные ссоры, являющиеся единственным связующим звеном с первым актом картины. Рутинность хоть немного, но разбавляет Лоуренс Фишбёрн, чей персонаж неожиданно появляется ближе к концу, знаменую тем самым начало третьего акта. Если первый можно смело назвать фантастическим, второй – романтическим, то в какие жанровые рамки режиссёр загоняет третий – не совсем понятно. Не знаю, не бывает же отдельного жанра, состоящего только из клише? А тут у нас их полно: единая угроза, череда самопожертвований, душераздирающие признания и до боли драматические паузы в моментах наивысшего напряжения, просто какой-то «Армагеддон» в миниатюре. А от концовки вообще остаётся ощущение, что тебя прямо сейчас с ног до головы искупали в сладчайшем сиропе, который ты не просто не просил, а скорее даже попросту не ожидал.

От «Пассажиров» не стоит ждать аутентичной фантастики, хотя было бы крайне интересно использовать такой жанр, чтобы рассмотреть историю с точки зрения представителя первого поколения коренных американцев. Здесь всё же упор сделан на эмоции, а визуальные эффекты выступают неким увеличительным стеклом, через которое все чувства кажутся чуточку более чёткими. Однако от фильма не стоит также ждать и оригинальной истории любви, виной чему служит излишнее утрирование происходящего, сказочность, режущая глаза даже в контексте научной фантастики. Главным же достоинством работы Мортена Тильдума являются актёры, как крепкие обитатели второго плана, но не частые гости на экране (Шин и Фишбёрн), так и центральный дуэт. Однако если в карьере Лоуренс были драматические роли и поярче (привет Дэвиду О. Расселлу), для Пратта Джим стал, пожалуй, самой серьёзной и тщательно прописанной драматической (хоть и не полностью) ролью на данный момент. Его персонаж хорошо мотивирован, мы можем проследить за тем, как он меняется по ходу сюжета, а также поставить себя на его место. Важным компонентом фильма стала химия между главными героями, которую актёры почти всегда успешно изображают на экране. Жаль, что подобной химии так и не удалось достичь во взаимоотношениях между режиссёром и зрителем, из памяти которого это кино может очень скоро после просмотра выветриться.